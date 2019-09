Deutsche Luftrettung findet hilflosen Mann

Mithilfe eines Hubschraubers haben Helfer am Donnerstag einen hilflosen Mann in Ravensburg gerettet. Eine Anruferin hatte der Polizei gegen 19 Uhr mitgeteilt, dass sich ihr Vater vermutlich in einer hilflosen Lage befinden würde und er Hilfe benötige. Bei einem zuvor geführten Telefonat habe ihr der 77-jährige Vater laut Bericht gesagt, dass er in einem Feld zwischen Mariatal und Oberzell gestürzt sei und nun nicht mehr selbstständig aufstehen könne.

Zusammen mit dem Rettungsdienst und einem Hubschrauber der Deutschen Luftrettung wurden die Felder in dem Gebiet abgesucht.. Über einem Kürbisfeld nahmen die Piloten einen am Boden liegenden Mann wahr und informierten die Bodenkräfte. Es handelte sich tatsächlich um den Gesuchten, der nach einer ersten medizinischen Überprüfung unverletzt seiner Tochter übergeben wurde.