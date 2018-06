Deutschbein und Schwartz holen dritte Plätze in Regensburg

Die LG-Welfen-Leichtathleten Nicolas Deutschbein und Christian Schwartz präsentierten sich einen Monat vor dem Saisonhöhepunkt, den Deutschen Jugendmeisterschaften, in ausgezeichneter Form. Zufriedene und glückliche Gesichter gab es im Regensburger Universitätsstadion bei den Süddeutschen Leichtathletik Meisterschaften der Aktiven und der U-18-Jugend.

Bei warmem Sommerwetter, aber einem störenden und heftigen Gegenwind auf der Zielgeraden ging Nicolas Deutschbein von den LG Welfen (TV Weingarten) am Sonntag über die 400 Meter in der Altersklasse U 18 an den Start. Bereits vor einer Woche stellte der 16- jährige Deutschbein seine zunehmend besser werdende Form bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der älteren U-20-Jugend in Heilbronn unter Beweis. Stark beeinträchtigt durch gewaltige Regenschauer ärgerte er in diesem Finale so manch Älteren und freute sich, in der sehr guten Zeit von 50,95 Sekunden, über Platz 3. Bei den süddeutschen Titelkämpfen war Deutschbein mit der viertbesten Vorleistung aus diesem Jahr gemeldet und daher war auch hier eine gute Platzierung durchaus realistisch. Taktisch klug, aber etwas zu verhalten ging er dieses 400-Meter-Rennen an. Nach 250 Metern lag er deswegen noch deutlich hinter den Führenden zurück, kämpfte sich aber in einem starken Finish Meter um Meter auf der Zielgeraden heran. Die Uhr stoppte für ihn bei einer neuen Saisonbestleistung von 50,74 Sekunden und sicherte ihm damit die verdiente Bronzemedaille.

Über den bisher größten Erfolg in seiner jungen Karriere, nämlich der verdienten Bronzemedaille, durfte der LG Welfen Kugelstoßer Christian Schwartz (TV Weingarten) in der Altersklasse U 18 jubeln. Gemeldet mit der drittbesten Weite von erst kürzlich gestoßenen, sehr starken 16,26 Metern, fand Schwartz im ersten Versuch nur schwer in den Wettkampf.

Zwar lag er bereits mit seinem ersten Stoß von 15,52 Metern auf Platz 3, konnte dann aber im Verlauf des Wettkampfs seine anfänglichen Probleme überwinden und verbesserte diese Weite schließlich mit seinem sechsten und letzten Versuch auf sehr gute 15,80 Meter. Die 800 Meter der Männer am Sonntagnachmittag waren ebenfalls hervorragend besetzt. Matthias Heer, auch für die LG Welfen startend, lief bei heftigem Wind ein gutes Rennen und konnte mit seiner erreichten Zeit von 1:57,56 Minuten durchaus zufrieden sein.