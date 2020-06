Deutliche Auswirkungen der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Ravensburg ist im Mai gestiegen: Laut eines Bericht der Agentur für Arbeit waren 5693 Personen arbeitslos gemeldet, 795 mehr als im Vormonat. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent im Mai.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg waren 16 849 Frauen und Männer ohne Beschäftigung gemeldet, 1778 mehr als im Vormonat (plus 11,8 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr hat die Arbeitslosigkeit um 5812 Menschen zugenommen, heißt es in der Pressemitteilung. Dies entspricht einer Steigerung von 52,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 3,7 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte). Die Quote in Baden-Württemberg betrug 4,3 Prozent.

„Die Coronakrise hat den regionalen Arbeitsmarkt auf den Stand von 2009 zurückgeworfen. Damals waren im Mai annähernd gleich viel Menschen ohne Arbeit“, wird Jutta Driesch, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg in dem Schreiben zitiert.

Im Mai sind bei der Agentur für Arbeit 738 neue Anzeigen auf Kurzarbeit eingegangen. Davon sind maximal 13 524 Frauen und Männer betroffen. Damit sei erkennbar, dass die große Welle der angezeigten Kurzarbeit allmählich ausläuft. In der Summe sind somit von März bis Mai insgesamt 8897 Anzeigen auf Kurzarbeit von Betrieben eingegangen. Darin wurden für 138 163 Menschen Kurzarbeit angezeigt. Besonders betroffen waren Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie, des Einzelhandels sowie des Hotellerie- und Gaststättengewerbes. „Wie viele Arbeitnehmer tatsächlich in Kurzarbeit waren, wird sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung von mehreren Monaten zeigen“, wird Jutta Driesch widergegeben.

Für das neue Ausbildungsjahr haben Unternehmen und Behörden 4864 Lehrstellen gemeldet. Davon waren Ende Mai noch 2424 unbesetzt. Gleichzeitig waren noch 1378 junge Menschen ohne Lehrstelle. „Die Schulabgänger sind in diesem Jahr mehr als üblich gefordert, sich online oder telefonisch über ihre berufliche Zukunft zu informieren und beraten zu lassen“, so Driesch weiter.

Unternehmen und Verwaltungen informierten im Mai über 1042 neue, offene Stellen. Im gesamten Agenturbereich waren insgesamt 5214 Stellen unbesetzt. Dies waren 3740 weniger als im Mai 2019.