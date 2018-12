Deswegen zog es einen Ravensburger zurück in die Heimat

Wenn Simon Eisebraun vom Rutenfest erzählt, dann strahlen seine Augen vor Begeisterung. Der 32-Jährige ist Ravensburger – und zwar durch und durch. Dass er insgesamt mehr als zehn Jahre in Stuttgart gelebt hat, hat daran nichts geändert. Im Gegenteil: Seit er im Mai 2017 wieder in die Region gezogen ist, weiß Eisebraun ihre Vorzüge nur noch mehr zu schätzen. Die Ruhe, die Zeit für Freunde und Familie und die besondere Kameradschaft in der Trommlergruppe, mit der er am Rutenfest durch Ravensburg zieht.

„Das Rutenfest hatte bei uns in der Familie schon immer einen sehr großen Stellenwert“, erinnert sich Eisebraun. Schon im Kindergarten war er ganz fasziniert, wenn seine älteren Geschwister immer vor den Schulferien zum Fest aufbrachen. Im Schlafanzug ist er ihnen dann drei, vier Wohngebiete hinterhergelaufen.

Ich glaube, etwas Vergleichbares gibt es nirgends auf der Welt Simon Eisebraun

Seit mittlerweile 13 Jahren zieht er mit der Neuen Spohngruppe selbst als Trommler durch die Stadt und freut sich über das Strahlen der Kinder und Erwachsenen, die genauso heimatverbunden sind, wie er selbst. „Ich glaube, etwas Vergleichbares gibt es nirgends auf der Welt. Vereine kann man immer finden und Kameradschaft auch. Aber nicht mit diesem positiven Lokalpatriotismus, den das Rutenfest wiederspiegelt.“

Das Rutenfest hat in Ravensburg eine Jahrhunderte alte Tradition. Das Schüler- und Stadtfest wird jedes Jahr vor Beginn der Sommerferien gefeiert. Für viele Ravensburger ist es der Inbegriff von Heimat. Höhepunkt ist der Rutenfestzug. Rund 50.000 Zuschauer sind jedes Jahr dabei, wenn die bunten Festgruppen, Fanfarenzüge und Trommlergruppen durch die historische Altstadt ziehen.

Die Kontakte zu Freunden in Ravensburg brachen nie ab

Seine Heimatverbundenheit hat Simon Eisebraun nie verloren. Auch nicht, als er 2006 nach Stuttgart zog, um an der Universität Hohenheim zu studieren. Es folgten der Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Praktika, ein Master in Financial Management und schließlich der erste Job bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Stuttgart. Die Kontakte zu Freunden und Familie in Ravensburg brachen auch in dieser Zeit nicht ab. Jedes zweite Wochenende zog es Eisebraun zurück in die Heimat – auch, um bei den Proben der Neuen Spohngruppe dabei zu sein.

Geprobt wird nämlich jeden Freitag von Ostern bis zum Rutenfest. „Das war natürlich schon eine Herausforderung, da immer pünktlich zu kommen“, erzählt Eisebraun. Gerade als Student musste er immer wieder Proben ausfallen lassen. Und auch im Berufsleben war er immer wieder auf Reisen. „Dieses Leben aus dem Koffer war eigentlich freiwilliger, selbstgemachter Stress. Ich hätte ja nicht herkommen müssen, aber es war einfach ein Bedürfnis.“

Es sind nicht nur Trommlerkollegen, sondern auch Freunde Simon Eisebraun

Seit der Trommler wieder in der Region lebt, ist dieses Problem passé. Bei den Proben mit der Neuen Spohngruppe genießt Eisebraun die Kameradschaft und den Gedankenaustausch mit seinen Kollegen. „Da kann man einfach mal zwei Stunden abschalten, das ist dann Erholung“, erzählt er. Und weil er jetzt auch mehr Zeit hat, ist der Kontakt zu den Trommler-Kollegen intensiver geworden. „Es sind nicht nur Trommlerkollegen, sondern auch Freunde, mit denen man sich unabhängig von den Proben trifft.“ Und der gemeinsame Höhepunkt des Jahres ist – natürlich das Rutenfest.

Die Zeit in Stuttgart bereut der 32-Jährige nicht. „Ich glaube das Leben in der Großstadt hilft, um einerseits hektische Momente gelassener zu sehen. Andererseits weiß man, wenn man zurückkommt auch, was man an der Region zu schätzen hat“, sagt er. Gerade beruflich habe er in Stuttgart viel gelernt und den Grundstein für seinen Werdegang gelegt. Dass es ihn früher oder später wieder in die Heimat verschlagen würde, war ihm von Anfang an klar. Denn neben Vollzeitjob und Besuchen in der Heimat war es auch schwierig, ein neues soziales Umfeld aufzubauen.

Der fehlende Kontakt zu Freunden und Familie waren schließlich auch ausschlaggebend: Im Herbst 2016 beschließt Eisebraun, in die Heimat zurückzukehren. „Und die Freundin kommt von hier. Das hat den Prozess sicher nochmal beschleunigt“, sagt er schmunzelnd. Der Arbeitgeber war für ihn zu diesem Zeitpunkt nicht mehr maßgeblich für die Wohnortwahl – auch, wenn das zunächst bedeutete, viel zu pendeln und immer wieder im Hotel zu wohnen. „Der Entschluss selbst ist mir nicht schwer gefallen“, so Eisebraun. „Ich war dann überrascht, dass es insgesamt so schnell ging.“

Nicht mehr nur Gast sein

Denn schon die erste besichtigte Wohnung passt. Im Mai 2017 zieht Eisebraun zurück nach Waldburg bei Ravensburg. „Ich habe dann relativ schnell gemerkt: Wenn dieses Pendeln wegfällt und man nicht nur als Gast in Ravensburg ist – das macht einen wesentlichen Teil der Lebensqualität aus“, sagt er.

Mittlerweile hat er mit Tox Pressotechnik in Weingarten auch einen neuen Arbeitgeber gefunden – und ist dort als Referent für Rechnungswesen und Finanzierung angestellt. Für Eisebraun die absolut richtige Entscheidung: „Der Arbeitgeber hat mich komplett überzeugt – und das hat sich bis heute bestätigt.“ Ihm gefällt, wie er von den neuen Kollegen aufgenommen wurde. Und auch an den neuen Aufgaben hat er Freude gefunden: „Jetzt sitze ich auf der anderen Seite des Schreibtischs. Früher habe ich im Bereich Prüfung gearbeitet. Heute mache ich das, was sich der Prüfer am Schluss anschaut.“

Dass er den Schritt zurück in die Heimat gewagt hat, hat der Oberschwabe nie bereut. „Ich habe einen Beruf, der mehr meinen Vorstellungen entspricht, mehr Zeit für meine Beziehung und mehr Zeit für mich.“ Er genießt es, dass er seinen Freunden und der Familie unter der Woche nicht mehr absagen muss. Und er weiß zu schätzen, was die Region zu bieten hat: die Nähe zum Bodensee, die Nähe zu den Bergen, die stabile Wirtschaft. Am wichtigsten ist aber das Gefühl, hier zu Hause zu sein. „Wenn ich gewusst hätte, wie gut es mir geht, wenn ich hier zurückkomme, hätte ich den Schritt vielleicht schon ein oder zwei Jahre früher gemacht.“

