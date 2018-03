Designtage an der Schule für Gestaltung

An der Schule für Gestaltung (SfG) finden heute und morgen wie jedes Jahr die Info- und Designtage für Studieninteressierte statt. Besucher bekommen Auskunft über Lehrinhalte, Ablauf, Projekte und Berufsperspektiven des Studiums. An beiden Tagen ist die Schule für Gestaltung in der Kapuzinerstraße 27 von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Um das Studium des Informationsdesigns begreifbar, hörbar und sichtbar zu gestalten, gibt es laut Presseankündigung ein Fotoshooting, Hörspiele im Salon Helga, den Studenten für die ARD-Hörspieltage gestaltet haben, sowie eine Siebdruckwerkstatt und eine Buttonproduktionsstation.