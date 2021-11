Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Studiengang Mediendesign an der DHBW Ravensburg pflegt seit vielen Jahren einen intensiven Diskurs über Design. Das zeigt sich in der aktuellen Publikation „Design Shifts“, die die Vorträge und die experimentellen typografischen Plakate aus mehr als zehn Jahren Lunchtime-, Dinnertime- und Werkschau Talks dokumentiert.

Rund 120 Vortragende aus dem nationalen und internationalen Design- und Kreativumfeld kamen so zu diesen Formaten an die DHBW Ravensburg und berichteten von ihrer Arbeit. Darunter Gestaltungsikonen wie Ken Garland (UK), Jonathan Barnbrook (UK), Jost Hochuli (CH) oder Ruedi Baur (F), ebenso wie die Verlegerin Karin Schmidt-Friderichs, die Decolonizing Design-Gruppe mit Pedro Oliveira und Luiza Prado (BRA) oder die Redaktion des form Designmagazins. Beeindruckend sind dabei die Vielfalt und die hohe fachliche Vernetzung. Oft wirken die Themen ungewöhnlich, speziell oder gar sperrig. „Doch genau diese Stolpersteine sind es, die die Reflexion in Gang bringen“, schreibt Prof. Dr. Klaus Birk im Vorwort von „Design Shifts“.

Zu jedem Talk entwerfen Mediendesign-Studierende und Alumni in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Klaus Birk individuelle typografische Plakate, die mittlerweile zu grafischen Sammelobjekten wurden und sich internationaler Resonanz erfreuen. Dieses Jahr wurde das hundertste Talk-Plakat gestaltet. Anlass genug, die Erkenntnisse der Talks in Verbindung mit den Plakaten zu veröffentlichen. Die Plakate mit Vortragsbeschreibungen werden ergänzt durch fünf Kurzessays ehemaliger Gastreferent*innen zu aktuellen und persönlichen Positionierungen im Designdiskurs.

Die Publikation wurde bei der Werkschau 2021 in der Werkhalle Ravensburg vorgestellt – mit den geballten ausgestellten Plakaten als phänomenalem Anblick. Und warum „Design Shifts“? – „Vielleicht sollte es uns weniger darum gehen, Designstudierende auf die Welt da draußen vorzubereiten, wir sollten sie vielmehr darauf vorbereiten, die Welt da draußen zu verändern. Design Shifts“, so Birk.

„Design Shifts“ wurde von Klaus Birk editiert, von Alumnus Ephraim Ebertshäuser gestaltet und erscheint im Verlag Prima.Publikationen, der sich auf Design- und Kunstbücher spezialisiert hat.