Design-Camp an Schule für Gestaltung

Die Schule für Gestaltung (SfG) in Ravensburg bietet in den Winterferien, vom 4. bis 9. März, und an drei Wochenenden ein berufsorientiertes Design-Camp mit Workshops und Mappencoaching für künftige Gestalter an.

Schüler oder Schulabgänger, die sich für die Berufswelt Kunst und Design interessieren, erhalten Einblick in die unterschiedlichen Fachbereiche wie Kommunikation, Film, Fotografie, Architektur oder Kunst, heißt es in einer Pressemitteilung. die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über Inhalte und Möglichkeiten von Studiengängen und Berufsaussichten und können ausprobieren, welche Disziplin für sie am besten passt. Begleitet durch erfahrene Dozenten werden Grundlagen zu den Themen Materialkunde und Kreativtechniken, Zeichnen und Illustrieren, Farbenlehre oder den Umgang mit Schrift, Bildern und Filmen erlernt. Gleichzeitig gibt es wichtige Tipps zur Erarbeitung der obligatorischen Mappe. Exkursionen in Agenturen, Museen oder ein TV-Studio sowie eine abschließende Ausstellung runden den Kompaktkurs laut Mitteilung ab.

Das Frühlingscamp Design findet zum zweiten Mal in den Räumen der Schule für Gestaltung in Ravensburg statt. Die offenen Werkstatträume im historischen Industriegebäude bieten über sechs Tage oder an drei Wochenenden jede Menge Platz für Kreativität, Spaß und Entwicklung. An einigen der Tage wird gemeinsam gekocht.

Das Camp findet in den Winterferien von Montag, 4. März, bis Samstag, 9. März, sowie an den Wochenenden 30. und 31. März, 6. und 7. April, und 13. und 14 April, täglich von 10 bis 16 Uhr statt.