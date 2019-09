Deshalb durften die Ravensburger Muntprattrommler beim Wiesn-Auftakt dabei sein

Die Ravensburger Muntprattrommler, fester Bestandteil des Handelszugs beim Historischen Festzug am Rutenfest, haben am Sonntag einen Ausflug unternommen und nahmen beim Trachten- und Schützenzug zum Oktoberfest in München teil.

Mit zahlreichen Schützen, Spielmannszügen, Pferdegespannen, Trachtenträger und Trommlern zog die Abordnung aus Ravensburg durch die Münchner Innenstadt. Mit sieben Kilometern Länge zählt er zu einem der größten Trachtenumzüge der Welt, an der mehr als 9000 Teilnehmer dabei waren.

Schon zum vierten Mal beim Veranstalter beworben

Am frühen Sonntagmorgen trafen sich die 33 Teilnehmer der Muntprattrommler vor dem Rutenfesthaus, damit der Bus um 5 Uhr nach München abfahren konnte. Mussten sich die teilnehmenden Gruppen doch bis spätestens um 8.30 Uhr am Aufstellungsplatz befinden. Gute Stimmung herrschte bereits im Bus, Kaffee und selbst gebackener Zopf wurden gereicht.

Beworben hatte sich Organisator Thomas Zeller bereits zum vierten Male beim Veranstalter und erhielt in diesem Jahr die Zusage. Hiermit ist ein umfangreiches Prozedere verbunden, welches einzuhalten ist. Auch wird genau angegeben, welche Gruppen spielen dürfen, wenn sie während der Liveübertragung des Bayerischen Rundfunks vorbeiziehen. Die Muntprattrommler hatten Glück und durften zu Ihrer Freude trommeln.

Zu Hause in Oberschwaben trafen sich Freunde der Gruppe zum Public-Viewung-Frühstück, um die Gruppe im Fernsehen zu bewundern. Begleitet wurden die Trommler von den Frauen und Kindern. Viel Beifall und Jubel erntete die Gruppe beim Festzug in München vor allen, als die Fahnenschwinger ihre Fahnen in die Höhe warfen und wieder auffingen.

Der Festzug endete am Esperantoplatz, dort bog die Gruppe auf die Theresienwiese ab. Trommelnd über den Festplatz ging es ins Armbrustschützenzelt, dort waren Tische bereits reserviert. Zur Stärkung gab es Bier und Hähnchen. Auch gaben die Muntprattrommler ein paar Trommeleinlagen im Zelt und ernteten dabei großen Beifall.

Später zogen die Muntprattrommler über die Theresienwiese. Von Vorteil war, dass die Menschenmenge Platz machte. Sie blieben stehen, fotografierten viel und jubelten. Zum Schluss ihres Auftritts marschierten sie ins Zelt ein, um zur Schönheitskönigin aufzuspielen.