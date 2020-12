Derbyzeit an der Konsole: Amateurfußballer überbrücken spielfreie Zeit mit Online-Turnier

Trotz der Corona-Beschränkungen haben die Amateurfußballer in der Region demnächst doch die Chance, sich sportlich zu messen. Statt auf dem Feld können sie sich an der Spielekonsole duellieren – es ist der Start für das Projekt „E-Sports Oberschwaben“. In Kooperation mit dem Amateurfußballportal FuPa Oberschwaben entwickelten dies Marcel Carli (SC Bürgermoos), Manuel Carli (SV Tannau) und Simon Hamma (TSV Tettnang).

Die drei Vereinsvertreter aus dem Fußballbezirk Bodensee verfolgen damit die Intention, den Amateurfußballbetrieb bis zum Neustart mit Spaß und unter Wettkampfbedingungen überbrücken zu können. „Wir alle können derzeit nicht wie sonst für unsere Vereine um Punkte kämpfen. Durch E-Sports Oberschwaben wollen wir einen Wettbewerb schaffen, der sowohl den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaften stärkt, als auch den sportlichen Wettkampf zwischen den Vereinen am Leben hält“, begründen sie ihre Initiative.

Premiere von „E-Sports Oberschwaben“ ist am Sonntag, 27. Dezember. Am Fifa21-Online-Turnier können alle Fußballvereine teilnehmen, die in den WFV-Bezirken Donau, Riß und Bodensee sowie dem Bezirk Bodensee im südbadischen Fußballverband beheimatet sind. Ziel sei es mehrere regionale Ligen auf die Beine zu stellen, damit der Derbycharakter bei den Spielen nicht zu kurz komme. „Die Bestplatzierten der jeweiligen Ligen sollen sich dann am Ende in Play-off-Partien gegenüberstehen, in welchen der Gesamtsieger der FuPa-Region Oberschwaben ermittelt wird“, erläutert Marcel Carli das Konzept.

Jeder Verein kann ein Team oder mehrere Teams mit jeweils zwei Spielern stellen. Mitmachen ist kostenlos. Die Teilnehmer müssen bereits im aktiven Bereich spielen oder anderweitig als Vereinsmitglied tätig und außerdem volljährig sein.