Der Zorn der Ravensburger Agendagruppen hat sich gelegt

Erboste Reaktionen hatte bei den zahlreichen Agenda-Gruppen in Ravensburg die Ankündigung ausgelöst, dass sie ihre bisher erfahrene finanzielle und logistische Unterstützung seitens der Stadtverwaltung verlieren sollten und der Gemeinderat den Beirat für Bürgerschaftliches Engagement auflösen wollte. Doch nach dem jüngsten Beschluss des Verwaltungsausschusses, den Beirat beizubehalten, hat sich der im Vorfeld der jüngsten Sitzung aufgekommene Zorn wieder gelegt.

Wertvolle Ortskenntnisse bleiben erhalten

Dass dieser Beirat künftig nur noch einmal im Jahr zusammentritt zu einem Informations- und Gedankenaustausch mit Vertretern des Gemeinderats und der Stadtverwaltung, sei zu verschmerzen, weil ein kontinuierlicher Informationsfluss viel wichtiger und effektiver sei als eine zweimal jährlich stattfindende Zusammenkunft von Vertretern aller Gruppen, lautete die einhellige Einschätzung. Sowohl Maria Weithmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, als auch die CDU-Stadträte Rudi Hämmerle und Helmut Grieb versicherten, die Gemeinderäte wollten auch künftig auf das Detailwissen der in den verschiedenen Stadtteilen agierenden Gruppen nicht verzichten. Das unterstrich auch Oberbürgermeister Daniel Rapp seitens der Stadtverwaltung. Die in den Gruppen gewonnenen Ortskenntnisse der einzelnen Wohnquartiere seien wertvoll für den kommunalpolitischen Entscheidungsprozess.

Die meisten Gruppen seien aber keine Agenda-Gruppen im Sinne der Welt- Klimakonferenz von Rio, wo es darum ging, globale Probleme auf lokale Lösungsmöglichkeiten herunterzubrechen, erklärte Rapp: „Wir sind in Rio gestartet und in der oberen Burgstraße gelandet.“ Er wolle das aber nicht als Abwertung der Arbeit in diesen Gruppen gewertet wissen, versicherte Rapp. Es sei legitim, die Interessen der Bewohner einzelner Stadtteile zu artikulieren und konkrete Maßnahmen vorzuschlagen. Die Entscheidungshoheit liege aber beim Gemeinderat, der das Wohl der gesamten Stadt im Blick haben müsse. Wenn die Agenda-Gruppen nun gleich behandelt werden wie die örtlichen Vereine und ähnliche Gruppierungen, so zeige das die Wertschätzung jeder Form bürgerschaftlichen Engagements, betonte OB Rapp.

Immer weniger Nebenräume

Der Verlust bisheriger Privilegien bedeutet aber auch, dass die Stadt den Gruppen künftig für ihre Treffen städtische Räumlichkeiten nicht mehr unbegrenzt kostenlos zur Verfügung stellt. Die Verzehrpflicht in Gaststätten halte viele Gruppenmitglieder davon ab, zu den Treffen zu kommen, wandten mehrere Sprecher von Agenda-Gruppen ein. Außerdem gebe es immer weniger Nebenräume, in denen man ungestört tagen können. „Da werden wir sicher eine pragmatische Lösung finden“, erklärte Rapp: „Die Stadt verfügt über viele Räume, beispielsweise in den Schulen. Aber das müssen wir erst einmal verwaltungsintern abklären.“

Nicht gelöst werden konnte bei der Beiratssitzung auch die Frage, wie der Austausch von Mailadressen oder ähnlicher elektronischer Informationsmittel innerhalb der Gruppe und zwischen ihren Sprechern beziehungsweise entsprechende Kontakte mit den Gemeinderatsfraktionen so bewerkstelligt werden können, dass die Vorschriften des Datenschutzes gewahrt bleiben. Bisher sind die Agenda-Gruppen ebenso wie die örtlichen Vereine über die Homepage der Stadt verlinkt. Das werde auch künftig der Fall sein, erklärte der städtische Pressesprecher Alfred Oswald.