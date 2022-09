Der Zauber ist zurück – Kulturreiche Spielzeit mit 38 Veranstaltungen

Klassische Musik, farbenfrohes Musiktheater und Theateraufführungen am Puls der Zeit – die klassischen Genres bestimmen das Angebot der Ravensburger Spielzeit, mit einigen neuen, genreübergreifenden Formaten. Das Ravensburger Abonnement ist ab sofort in der Tourist Information Ravensburg erhältlich.Der Zauber ist zurück. Kultur kann eine Welt zum Staunen, Mitfühlen und Lernen eröffnen. Mit der Ravensburger Spielzeit ermöglicht das Kulturamt Ravensburg zusammen mit anderen Kulturakteuren viele solcher Erlebnisse in 38 Veranstaltungen.

Das poetische Drama „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen wird von der Opernwerkstatt am Rhein in ein Rockmusical mit lyrischen Pop-Hits verwandelt. Die unglaubliche Geschichte von Albert Camus‘ Kindheit von der Armut bis zum Nobelpreis für Literatur wird von Joachim Król und l'Orchestre du Soleil in der literarisch-musikalischen Produktion „Der erste Mensch“ erzählt. Thomas Manns „Zauberberg“ in einer gefeierten Inszenierung des Théâtre National du Luxembourg ist nur einer der Klassiker auf dem Spielplan. Das Theaterprogramm der Spielzeit 2022/23 veranstalten Kulturamt und Theater Ravensburg zum ersten Mal gemeinsam.

„Winterzauber“ heißt das Konzertprogramm des Saxophon-Quintetts Alliage mit der großartigen Klarinettistin Sabine Meyer. „Zauber des Barock“ ist das Neujahrskonzert betitelt. Das Freiburger Barockorchester kommt gleich mit sechs Gesangssolisten und dem Cembalisten Kristian Bezuidenhout im Konzert „Welcome to all the Pleasures“ mit Werken von Purcell und Händel nach Ravensburg. Einen Tag später spielen sie dieses bezaubernde Programm in der Wigmore Hall in London. Das Münchener Kammerorchester ist gleich viermal mit Weltklasse-Musikern zu Gast, etwa mit Geigerin Isabelle Faust, dem Pianisten William Youn und einer Bestbesetzung für Ludwig van Beethovens Tripel-Konzert mit Ilya Gringolts, Nicolas Altstaedt und Alexander Lonquich. Das Charisma der Jugend versprühen etwa das Aris Quartett oder das Vision string quartet in der exzellent besetzten Kammermusikreihe der Saison.