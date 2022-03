Der Wunschtrainer übernimmt bei den Ravensburg Rams

Bezirksliga: TSG Ehingen – TSB Ravensburg 30:25 (16:13).

TSB Ravensburg verliert umkämpftes Spiel in Ehingen. Mit einem überschaubaren Kader sind die Rams zum Nachholspiel nach Ehingen gefahren – sechs Spieler fielen laut Mitteilung aus. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und führten schnell mit 2:0. Nach anfänglichen Problemen fanden die Rams laut Mitteilung immer besser ins Spiel und gingen in der achten Minute durch Felix Ewert erstmals in Führung. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Kurz vor der Pause schlichen sich bei den Rams allerdings zu viele technische Fehler ein, was Ehingen konsequent ausnutzte und vier Tore in Folge erzielte. Nach der Pause zeigte sich schnell, dass die Kräfte der Rams zunehmend schwanden. Während Ehingen auf eine vollbesetzte Auswechselbank zurückgreifen konnte, hatte Ravensburg nahezu keine Möglichkeiten, erschöpften Spielern eine Pause zu geben. Die Rams konnten zwar durchaus mithalten, die Niederlage jedoch nicht verhindern. Konzentriert brachte Ehingen die Begegnung mit 30:25 nach Hause. TSB-Trainer Maximilian Ober hofft, dass er im nächsten Spiel wieder einen größeren Kader zur Verfügung hat.

TSB: Ehrat, Weißhaar; Becker (1), F. Ewert (4), Trommeshauser (7), Lipp, Lohr (3), Schirmer (3), M. Ewert (7/3), Beck. (sz)