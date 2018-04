Der Wohnungsnot in Ravensburg begegnen

Auch wenn man jetzt anfangen würden zu bauen - bis die Wohnungen fertig sind, vergehe gut ein Jahr. Man brauche aber jetzt Angebote für Menschen, die über wenig Einkommen verfügen. So lautet gemäß einer Pressemitteilung der Kreis-SPD das Fazit einer SPD-Veranstaltung zum Thema „Wohnungsnot in Ravensburg“.

Christian Mayer und Gerd Gunßer skizzierten den Bedarf, das bestehende Angebot und zeigten auf, wie die Lage in Ravensburg sich entspannen könnte. Ravensburg wächst. Doch mit steigenden Einwohnerzahlen steigt auch der Bedarf an Wohnraum – für Personen mit höherem, mittlerem, geringem oder ohne Einkommen.

Dabei dürfte die Wohnungssituation nicht ausschließlich als soziale Frage, sondern muss auch unter Gesichtspunkten des Umweltschutzes gesehen werden, betonten die Versammelten beim Workshop im Neuen Ravensburger Kunstverein, heißt es weiter in dem Pressetext. Sozialpädagoge Christian Mayer von der Caritas skizzierte mit seinem Kollegen von der Diakonie Gerd Gunßer die aktuelle Lage: Derzeit gebe es in der Stadt 350 gebundene Wohnungen. Das heißt, sie wurden von Privatleuten oder Bauträgern gebaut, die dafür Fördermittel in Anspruch nahmen, und sie im Gegenzug jetzt günstig vermieten müssen.

Doch diese Bindung läuft in der Regel nach zehn Jahren aus. Im Vorjahr waren es noch 390 gebundene Wohnungen, die Zahl wird in den nächsten Jahren weiter sinken. Nur um den jetzigen Bestand zu halten, müssten in Ravensburg jährlich 40 neue günstige Wohnungen gebaut werden.

Angetan von neuem Konzept

170 Personen stehen derzeit auf der städtischen Warteliste für günstigen Wohnraum, weitere 170 sind in der Florianstraße untergebracht. SPD-Stadträtin Heike Engelhardt forderte zudem , es müssten auch altengerechte schwellenfreie Wohnungen gebaut werden und Angebote geschaffen werden für Ältere in prekären Verhältnissen mit krankheitsbedingtem Betreuungsbedarf, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Angetan zeigten sich die SPD-Mitglieder aus Ortsverein und Gemeinderat von einem dreistufigen Konzept, das kirchliche Sozialträger derzeit erproben: kurzfristig Wohnraum anmieten, mittelfristig renovieren und langfristig bauen. Langfristig könnte diese Aufgabe auch einer zu gründenden kommunalen oder auch interkommunalen Wohnungsgesellschaft übertragen werden, forderte Engelhardt.