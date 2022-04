Kommentar zur neuen Mädchen-Trommlergruppe: Der Welpenschutz endet 2023

Traditionen geben den Menschen Halt. Das ist in unsicheren Zeiten, wie wir sie gerade erleben, besonders wichtig. Das heißt aber nicht, dass Traditionen in Stein gemeißelt sein müssen. Denn wenn Menschen nicht bereit sind, Altgewohntes zu reformieren, dann veröden ihre Traditionen. Die sind dann nicht mehr zeitgemäß, überflüssig. Im schlimmsten Fall werden sie vergessen. Das Ravensburger Rutenfest ist mindestens 380 Jahre alt. Und für viele in der Türmestadt der Höhepunkt des Jahres. Dass dort jetzt auch Mädchen die Trommeln schlagen, nachdem das mit Ausnahme der Rutentrommler immer den Jungs vorbehalten war, das verstört so manchen Traditionalisten. Warum?

Das Rutenfest hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer weiterentwickelt. Neue Trommlergruppen entstanden, Schießwettbewerbe für andere Schularten wie die der Gymnasiasten kamen hinzu, auch Mädchen schießen auf den Adler (wenn auch leider nur auf ihren eigenen). Der Historische Festzug wurde immer wieder erweitert und ausgebaut. Geschadet hat das der Veranstaltung nicht, ganz im Gegenteil. Hier geht's zum aktuellen Artikel zum Thema:

Und nun gibt es 2022 die erste Mädchentrommlergruppe, die „Turmfalken“. Die jungen Frauen wollen raus aus der Rolle der Zuschauerinnen, wollen raus aus der Rolle der hübsch anzusehenden Begleiterinnen eines tollen Trommlerbuben. Sie wollen zeigen, dass sie es selbst auch drauf haben. Und das ist mehr als zeitgemäß.

2022 gilt für die „Turmfalken“ noch Welpenschutz. Sie haben zweifellos etwas auf die Beine gestellt. Nun müssen sie sich beweisen. Im nächsten Jahr werden sie sich aber einige unbequeme Fragen stellen lassen müssen. Warum sind die Teilnehmerinnen der ersten Mädchentrommlergruppe nur Gymnasiastinnen? Warum sind Transgender-Menschen willkommen, Jungs aber von vornherein ausgeschlossen? Wer Traditionen überwinden möchte, der muss offen sein, all deren verkrustete Strukturen abzustreifen.