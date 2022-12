Der Ravensburger Weihnachtscircus steht in den Startlöchern

Elmar Kretz uns sein Team haben in den vergangenen Tage das Zelt für den 15. Ravensburger Weihnachtscircus auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle aufgebaut. Die Premiere der diesjährigen Jubiläumsshow kann also kommen. Sie ist am Samstag, 17. Dezember, um 15 Uhr. Auch am Abend um 19 Uhr zeigen die Artisten ihr Können.

Wie Elmar Kretz mitteilt, werden beim Weihnachtscircus in Ravensburg die Preise gleich bleiben. „Wir machen Familienunterhaltung. Das muss erschwinglich sein“, sagt der Familienvater. Für viele sei der Zirkus ein fester Programmpunkt an Weihnachten. „In der Pandemie waren manch ältere Gäste vorsichtig. Die haben jetzt schon wieder Tickets gebucht und geschrieben, dass sie sich freuen“, so Kretz. Insgesamt laufe der Vorverkauf gut.

Karten für die Jubiläumsshow gibt es auch beim Ticketservice von Schwäbisch Media, Telefon 0751/2955 5777 oder unter tickets.schwaebische.de im Internet.