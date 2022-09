Der Verteidiger geht unter die Haut

Fahrt zum Aufsteiger:

Zum ersten Mal seit vielen Jahren treffen die Ravensburg Towerstars an diesem Freitag (20 Uhr/SpradeTV) auf die Eisbären Regensburg. „Ein Aufsteiger hat zu Saisonbeginn immer viel Energie, gerade zu Hause werden sie viel Unterstützung bekommen“, sagt der Towerstars-Trainer Tim Kehler. Die Eisbären haben sich noch mit einem erfahrenen Stürmer verstärkt. Auf die Verletzung von Kyle Osterberg hat Regensburg mit der Verpflichtung von Corey Trivino reagiert. „Für mich einer der besten Spieler der Liga“, meint Kehler, der es wissen muss: Schließlich stand Trivino fast vier Jahre bei den Kassel Huskies unter Vertrag – bei denen Kehler in dieser Zeit Trainer war.

Am Sonntag (18.30 Uhr/CHG-Arena) erwarten die Towerstars den EC Bad Nauheim, der am vergangenen Sonntag in Crimmitschau mit 1:8 unter die Räder gekommen war. „Solche Spiele passieren während einer Saison mal“, sagt Kehler. „Bad Nauheim hat eine sehr erfahrene Mannschaft und normalerweise einen starken Goalie.“ In Crimmitschau wurde Felix Bick bereits nach dem ersten Drittel und einem 0:5-Rückstand ausgewechselt.

Bei den Towerstars sind an diesem Wochenende „alle fit“, wie Kehler sagt. Auch der zuletzt verletzte Verteidiger Tim Sezemsky kehrt in die Aufstellung zurück. (tk)