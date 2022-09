Der Vergabe-Countdwon läuft

Eltern, die ihre Kinder unter drei Jahren zwischen März 2023 und August 2023 neu in eine Krippe aufnehmen lassen wollen, können ihr Kind noch bis zum 30. September online anmelden, teilt die Verwaltung der Stadt Ravensburg mit.

Dazu steht den Eltern nach Angaben der Stadt das Kita-Elternportal des onlinebasierten Anmelde- und Vergabesystems Little Bird zur Verfügung: https://kinderbetreuung-ravensburg.little-bird.de/Start

Spätestens im November entscheiden die Einrichtungen über die Aufnahmen für den Zeitraum März bis August 2023.

Eltern können bis zu drei Einrichtungen anfragen und dabei die Prioritäten eins, zwei oder drei angeben. Sobald Eltern die Zusage per E-Mail über das neue Kita-Elternportal für ihr Kind erhalten, müssen sie der Kinder-tageseinrichtung innerhalb von sieben Tagen verbindlich mitteilen, ob sie den Platz annehmen. Ansonsten verfällt nach sieben Tagen die Reservierung und der Platz wird automatisch von der Kita abgesagt.

Durch die drei Prioritäten gibt es damit unterschiedliche Vergabestichtage: Bei Priorität eins erfolgt die Vergabe der Kita am Mittwoch, 12. Oktober. Die Rückmeldefrist für die Eltern ist Mittwoch, 19. Oktober. Bei Priorität zwei erfolgt die Vergabe der Kita am Mittwoch, 26. Oktober. Die Rückmeldefrist für die Eltern ist am Mittwoch, 2. November. Und bei Priorität drei erfolgt die Vergabe der Kita am Mittwoch, 9. November. Die Rückmeldefrist für die Eltern ist am Mittwoch, 16. November.

Über die passende Einrichtung und Betreuungsform für ihr Kind können sich Eltern im neuen Kita-Elternportal ebenfalls unter dem Link: https://kinderbetreuung-ravensburg.little-bird.de/Start oder über die städtische Homepage www.ravensburg.de (Bildung und Betreuung) erkundigen.

Weitere Informationen erhalten die Eltern auch bei der Stadt Ravensburg von Claudia Kornmayer unter der Telefonnummer 0751 / 82 283 oder Tatjana Begert unter der Telefonnummer 0751 / 82 242.