Der U23 des FV Ravensburg steht eine knüppelharte Aufgabe bevor

Die U23 des FV Ravensburg erwartet am Sonntag (13 Uhr) einen ganz schweren Brocken. Der FC 07 Albstadt hat in den vergangenen fünf Spielen in der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga kein Gegentor bekommen.

Die Ravensburger haben dagegen zuletzt die zweite Niederlage der Aufstiegsrunde kassiert: Beim 0:3 in Laupheim konnte die Mannschaft von Trainer Fabian Hummel wenig ausrichten. „Dieses Spiel war von den Rahmenbedingungen her sehr schwierig“, sagt Hummel und spielt damit auf die Personalsituation an. „Wir mussten mehrere Spieler an die erste Mannschaft abgeben.“ Immerhin hatte das Erfolg: Innenverteidiger Tim Kibler traf in der Oberliga zum 2:2-Ausgleich und half so entscheidend mit, dass das Oberligateam mit 3:2 ins Ilshofen gewann und den Klassenerhalt sicher hat.

Bei der U23 hatte das aber zur Folge, dass der Trainer selbst noch einmal für zehn Minuten die Kickschuhe schnüren und selbst angeschlagene Spieler von Beginn an ranmussten. „Und dann haben wir auch noch nach zwei Minuten ein frühes Gegentor bekommen“, meint Hummel – der Matchplan war dahin.

Der Kampf um eine Platzierung noch weiter vorne ist endgültig durch. Jetzt geht es für die Ravensburger darum, Platz drei zu verteidigen – auch das wäre ein großer Erfolg für den FV II. Die Vorbereitung auf die Partie gegen den wiedererstarkten FC Albstadt war allerdings nur suboptimal: Sowohl Hummel als auch Co-Trainer Daniel Hörtkorn waren auf Fortbildung, U19-Coach Gerhard Grünhagel und Athletiktrainer Tobias Ganzmann sprangen ein. Der Blick geht bei den Ravensburgern zudem schon Richtung neue Saison. Weil die Sommerpause sehr kurz ist, sollen notwendige Operation möglichst jetzt stattfinden. Bezüglich der Aufstellung ist Hummel aber entspannt: Die erste Mannschaft spielt schon am Samstag.