Der U23 des FV Ravensburg steht eine harte Aufgabe bevor

Die U23 des FV Ravensburg tritt in der Fußball-Landesliga am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Ostrach an. Alles andere als ein Spaziergang: Die Ostracher haben bisher zu Hause nur gegen Spitzenreiter FC Mengen Punkte abgegeben – und das auch nur durch ein 0:1 in letzter Minute.

Der FCO ist ein Konkurrent des FV II im Kampf um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Bei einem Sieg hätten die Ravensburger den Platz in der Aufstiegsrunde in der zweiten Saisonhälfte wohl endgültig sicher. „Ich bin kein Freund von solchen Rechenspielen“, meint FV-Trainer Fabian Hummel und lässt sich dann aber doch auf eine Aussage ein: „Um ganz sicherzugehen, brauchen wir meiner Ansicht nach noch zwei Siege.“

Tabellarisch geht es allerdings sowieso längst in andere Gefilde: „Unser Ziel war es, zur Halbzeit in den Top Ten zu sein“, meint Hummel. „Jetzt sind wir sogar unter den ersten Vier – und da wollen wir auch bleiben.“

Fußballerisch will Hummel mit seinem Team in Ostrach da anknüpfen, wo man beim 4:1 gegen Eschach aufgehört hat. Da hat der Coach nämlich „bis auf eine Phase in Halbzeit zwei mit zu vielen Ballverlusten“ nicht viel gesehen, das Anlass zu ganz großer Kritik geben könnte. Dass das Spiel auf dem Platz in Ostrach ein anderes sein wird als auf dem heimischen Kunstrasen, ist indessen klar: „Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir den einen oder anderen Ballverlust mehr haben werden“, sagt Hummel.