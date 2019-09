Der TSV Heimenkirch bleibt makellos

Auch am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga ist der TSV Heimenkirch ohne Punktverlust geblieben. Der TSV ließ der SG Argental beim 6:1-Auswärtssieg am Samstag keine Chance und steht damit weiter an der Tabellenspitze. Doch die Verfolger bleiben Heimenkirch auf den Fersen. Auch der SV Oberzell (4:1 gegen Fronhofen) und der SV Beuren (4:0 gegen Kißlegg) gewannen ihre Spiele.

Der TSV Heimenkirch legte gegen die SG Argental los wie die Feuerwehr, führte bereits zur Pause mit 4:0. „Der Mannschaft war anzumerken, dass sie etwas gut machen wollte“, meinte Trainer Daniel Feistle. Und gut zu machen hatte Heimenkirch einiges. Am Mittwoch war der TSV im Bezirkspokal beim B-Ligisten TSV Stiefenhofen mit 2:3 ausgeschieden. „Das war blamabel“, sagte Feistle. „Aber heute war jeder konzentriert und motiviert. Das hat man schon beim Warmmachen gemerkt.“ Heimenkirch ließ einer bedauernswerten SG Argental nicht den Hauch einer Chance, nach 70 Minuten stand es 6:0. Dominik Glaser erzielte per Elfmeter kurz vor Schluss immerhin noch den Ehrentreffer zum 1:6-Endstand. Heimenkirch bleibt damit Tabellenführer mit einer beeindruckenden Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen und 25:3 Toren.

Doch der Druck auf Heimenkirch bleibt hoch. Die beiden direkten Verfolger Oberzell und Beuren siegten ebenfalls deutlich. Der SV Oberzell verabschiedete am Freitag seinen Trainer Achim Pfuderer mit einem überzeugenden 4:1-Sieg über den SV Fronhofen und behauptete den zweiten Tabellenrang. Der SV Beuren zog am Sonntag nach, fegte die SG Kißlegg mit 4:0 vom Platz. Zwei Tore von Marcel Schneider und dazu Treffer von Christian Karrer und Pascal Rasch legten den Grundstein für Beurens nächsten Sieg. Der SVB ist mit zwölf Punkten aktuell Tabellendritter.

„Heute haben wir zum ersten Mal 45 Minuten lang so gespielt, wie ich mir das vorstelle“, lobte Oliver Wittich seinen SV Kressbronn. Bereits nach einer halben Stunde lag Wittichs Team gegen den SV Bergatreute mit 3:0 in Führung. Kressbronn bestach durch Aggressivität, hohe Balleroberungen und schnelles Spiel nach vorne und belohnte sich dafür bereits nach zwei Minuten. Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld behielt Marko Föger die Ruhe im Strafraumgetümmel und traf zur Führung für Kressbronn. Noch vor der Pause schraubte Tobias Eckmann per Doppelpack das Ergebnis in die Höhe. Sehenswert war vor allem der Treffer zum 3:0, als Eckmann eine Eckballhereingabe per Volley versenkte. Im zweiten Durchgang tat sich Kressbronn dann schwerer, doch das hatte Wittich schon erwartet: „Wir sind einfach immer noch nicht auf dem Fitnessstand, auf dem wir sein sollten.“ Spätestens nach einer Stunde fehlte dem SVK zunehmend das Tempo, Bergatreute kam zum Anschlusstreffer. Doch bevor es nochmal richtig eng werden konnte, machte Föger mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf. Am Ende war es ein verdienter 4:2-Sieg für Kressbronn, doch Wittich stellte klar: „Wir müssen noch sehr viel nachholen.“

Im dritten Samstagspiel besiegte der TSV Ratzenried den SV Maierhöfen-Grünenbach mit 2:0. Dennis Mihaljevic und Luca Karg machten mit ihren Treffern den nächsten Sieg für den Aufsteiger klar. Nach fünf Spielen steht Ratzenried bereits bei zehn Punkten und damit im oberen Tabellendrittel. Die Maierhöfener warten dagegen seit dem zweiten Spieltag auf einen Sieg.

Ein Auf und Ab gab es am Sonntag beim TSV Meckenbeuren zu sehen, wo der FC Leutkirch mit 3:2 gewann. Leutkirch verwandelte in der zweiten Halbzeit einen 0:1-Rückstand in eine 3:1-Führung. Der Anschlusstreffer zum 2:3 durch Maximilian Schilcher kam für Meckenbeuren zu spät.

Das Duell der Aufsteiger entschied der SV Achberg klar für sich. Gegen die TSG Bad Wurzach stellte Nico Pfersich per Doppelpack schon in der ersten Halbzeit alle Weichen auf Sieg, den Gian-Luca Zamarco in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand veredelte.

Über drei Punkte am grünen Tisch durfte sich der SV Seibranz freuen. Grund dafür war die Verletztenmisere bei Gegner SV Mochenwangen. Der SVM war schon vom Verletzungspech geplagt, beim Bezirkspokalspiel in Arnach kamen dann nochmal drei Verletzte hinzu, sodass Mochenwangen gegen Seibranz nicht antrat. Die Partie wird wohl mit 3:0 für den SVS gewertet.