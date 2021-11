Der TSV Eschach steht vor einer ganz schweren Aufgabe

Philipp Meißner ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: „Wenn wir da was holen, wäre das eine kleine Sensation“, sagt der Trainer des TSV Eschach. Denn seine Mannschaft tritt am Samstag (14.30 Uhr) in der Fußball-Landesliga beim FV Olympia Laupheim an.

Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich, was Meißner meint: Abgesehen von dem seltsamen 1:3-Ausrutscher in Kehlen ist die Bilanz der Laupheimer makellos. Allein die Offensive nötigt Respekt ab: 55 Tore in 13 Spielen – das sind im Schnitt mehr als vier Treffer pro Partie. „Allein der Pöschl trifft ja wie ein Blöder“ – diese Aussage von Eschachs Trainer ist als reines Kompliment für Laupheims 20-Tore-Torjäger gedacht.

Meißner will die Trauben gegen den Topfavoriten auf die Meisterschaft nicht zu hoch hängen – er möchte, dass sein Team zurück in die Spur findet: „Für uns geht es darum, wieder Vertrauen in unser Spiel zu finden“, meint der Trainer mit Blick auf das 0:4 gegen Nusplingen. „Wir wollen wieder das umsetzen, was wir können. Mit der Leistung gegen Nusplingen werden wir im Rest der Saison nicht mehr viel holen.“

Aktuell haben die Eschacher mit Krankheitsfällen in ihrem Kader zu kämpfen: Linksverteidiger Sebastian Reger musste bereits absagen, auch Fabian Elshani lag unter der Woche mit Fieber flach. Elshanis Ausfall würde den TSV hart treffen – über die Tempodribblings des Außenstürmers erzeugte Eschach in dieser Saison am meisten Torgefahr. Meißner versucht, der Situation auch Positives abzugewinnen: „Vielleicht war unser Spiel ja auch zu sehr auf ihn zugeschnitten – jetzt können sich andere zeigen.“