Der TSV Eschach steht vor einem Sechs-Punkte-Spiel

Der TSV Eschach tritt am Sonntag (15 Uhr) beim FV Bad Schussenried an. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Eschachs Trainer Philipp Meißner. Bisher haben die Eschacher in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga eine blitzblank weiße Weste: drei Spiele, drei Siege, 15:0 Tore – besser hätte der TSV nicht in den Kampf um die drei Nichtabstiegsplätze starten können.

Eigentlich hätten sie auch gar nicht dabei sein müssen im Wettstreit um den Verbleib in der Landesliga. Ein Sieg hätte gereicht im letzten Spiel der Landesliga-Hinrunde – und Meißner hätte mit seiner Mannschaft am Ende der Aufstiegsrundentabelle eine ruhige Kugel schieben können. Eschachs Trainer lässt das mit dem berühmten Stromberg-Zitat hinter sich: „Hätte hätte Fahrradkette – wir hätten in vielen Spielen die drei fehlenden Punkte holen können.“ Aber die letzte Chance war dann eben doch jenes 2:4 zu Hause am 12. März – gegen den FV Bad Schussenried, den Gegner vom Sonntag. Meißner misst dem aber keine besondere Bedeutung bei: „Wir haben nichts gutzumachen.“

Das Plan ist klar: „Wir haben drei Spiele in Folge gewonnen, jetzt wollen wir das vierte Spiel in Folge gewinnen.“ Mit einem Dreier könnten die Eschacher einen großen Schritt machen und die Schussenrieder auf sechs Punkte distanzieren. Kaderprobleme hat Philipp Meißner keine: Bis auf die Langzeitverletzten Manuel Ruess und Fabio Frank ist das Team komplett – der Trainer hat also wie gegen Weingarten ein Luxusproblem. Beispiel: „Sören Hirschle war trotz zuletzt guter Spiele auf der Bank.“ Und nach einem 8:0 – wie gegen Weingarten – hat ein Trainer normalerweise keine Veranlassung, große Rochaden zu vollführen. Wenn überhaupt, dann werden die Änderungen homöopathisch sein.

Die Schussenrieder haben bisher in der Abstiegsrunde eine ausgeglichene Bilanz: Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage – das sprang gegen Ochsenhausen, in Kehlen und gegen Ostrach am Ende heraus. Wobei Noah Richter am vergangenen Wochenende den einen Punkt in Kehlen erst in der Nachspielzeit mit seinem Tor zum 2:2 klarmachte. Den 1:0-Siegtreffer gegen Ochsenhausen markierte Felix Bonelli – wie auch zwei der vier Tore beim Sieg der Schussenrieder in Eschach. Da ist es nur konsequent, dass Meißner in der Vorbereitung auf den Sonntag mit seinen Verteidigern ein paar Worte mehr über den Torjäger des Gegners verlieren wird: „Er ist ein besonderer Stürmer mit besonderen Fähigkeiten.“