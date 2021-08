Der TSV Eschach belohnt sich nicht

Der TSV Eschach ist in der Fußball-Landesliga gegen den FC Ostrach nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die Eschacher erarbeiteten sich am Sonntag mehr Torchancen als der Gegner, konnten daraus aber zu wenig Kapital schlagen.

Eschachs Trainer Philipp Meißner sah nach dem Spiel gegen Kehlen keinen großen Veränderungsbedarf. Lediglich Leon Dokland rückte für Marcel Glaser auf der Zehn ins Spiel. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit kombinierten die Eschacher gefällig und kamen auch immer wieder über die Außenpositionen durch. Dann fehlte allerdings stets die Präzision oder das Durchsetzungsvermögen.

In Sachen Abschlüsse hatten die Ostracher zunächst die Nase vorn. In der 22. Minute wurde es sogar richtig brenzlig. Schiedsrichter Matthias Wituschek entschied bei einer Aktion von Linksverteidiger Lucas Böning gegen FCO-Stürmer René Zimmermann knapp an der Strafraumgrenze auf Freistoß. Samuel Kleb blieb aber beim scharfen Schuss von Dominik Lück ins Torwarteck cool.

Ansonsten stand die TSV-Defensive sicher, die Ostracher schafften es auch nicht, ihre Vorteile bei der Körpergröße bei Standards zu nutzen. Als sich Dokland in der 35. Minute bei einem Fehlpass den einzigen schweren Fehler der Eschacher in Halbzeit eins leistete, war die Innenverteidigung zur Stelle. Der TSV erarbeitete sich danach immer mehr Feldvorteile. In die Pause ging’s mit einem echten Aufreger: Als Fabian Elshani am Fünfmeterraum abzog, war auch Eschacher Sicht eine Ostracher Hand im Spiel – der Elfmeterpfiff blieb aber aus.

Der TSV konnte seine Vorteile nach der Pause sogar noch ausbauen. In der 46. Minute wurde Sebastian Sprengers Abschluss gerade noch geblockt. Als sich die Eschacher drei Minuten später über die linke Seite ins Zentrum kombinierten, war für Thomas Löffler im Ostracher aber nichts mehr zu machen: Doklands Flachschuss schlug rechts unten ein.

Pech für den TSV: Stürmer Niklas Rummler hatte nach seiner Einwechslung anfangs Orientierungsschwierigkeiten und legte den Ball in der 57. Minute mit einem Fehlpass dem Gegner auf – Samuel Guglielmos Sololauf konnte die TSV-Abwehr nicht stoppen.

Die Partie wurde nach dem 1:1 emotionaler und kampfbetonter, aber die Eschacher konnten sich auch in dieser Situation behaupten. Die größte Chance vergab David Sprenger, als Löffler in der 66. Minute einen Elfmeter des Innenverteidigers hielt. Der TSV stand zwar jetzt einen Tick zu tief und hatte dadurch weite Wege bis zum Tor des Gegners, aber Elshani sowie Max Bröhm und Manuel Ruess hatten dennoch noch gute Möglichkeiten, den TSV zum Sieg zu schießen.

Das Fazit von Meißner fiel daher zwiegespalten aus. Auf der einen Seite die bis dato beste Leistung der noch jungen Saison: „Wir haben sehr gut verteidigt und bis zum Ende den Ball gut laufen gelassen.“ Auf der anderen Seite aber eben auch der eine Fehler, der verschossene Elfmeter, eine Reihe vergebener Torchancen und nur ein Punkt: „Es ist wirklich schade, dass sich die Mannschaft für diese gute Leistung nicht mit einem Sieg belohnt hat.“