Der TSV Berg und die Niederlagen nach Plan

Von außen sieht er aus wie ein gewöhnlicher Reisekoffer, doch der Schein trügt. Seit vergangenem Herbst haben die 14-jährigen Schülerinnen Maria Merz aus Schwenningen und Marie Weber aus Neuler an einer besonderen Modifikation getüftelt, die dafür sorgen soll, dass Kleidung auf Reisen knitterfrei bleibt. Mit dieser Erfindung, dem sogenannten „AirBlown Suitcase“, treten sie heute in der ProSieben-Show „Das Ding des Jahres“ an.

Problem bei Papa gesehen Die Idee, mit der ein alltägliches Problem vieler Reisender gelöst werden könnte, ...