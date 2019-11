Der TSV Berg siegt, zufrieden ist der Trainer aber nicht

Der TSV Berg hat die Partie gegen den TSV Heimerdingen für sich entschieden. Es war der erste Sieg des Aufsteigers in der Fußball-Verbandsliga nach fünf Spielen ohne Erfolg. Zufrieden mit der Leistung seines Teams beim 2:0-Sieg war Trainer Oliver Ofentausek aber nicht.

Der Coach war sich mit seinem Co-Trainer Patrick Singrün nach dem Schlusspfiff einig: „Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht Trainingsweltmeister werden“, meinte Singrün. Die beiden Trainer erkennen ihr Team zuletzt in steter Regelmäßigkeit nicht wieder, wenn es samstags daran geht, die starken Trainingsleistungen im Kampf um die Punkte zu bestätigen. Bestes Indiz, dass es bei Berg auch an diesem Samstag nicht so lief, wie es sich die Übungsleiter vorstellen: Ofentausek saß die gesamte zweite Halbzeit stumm auf der Bank. Er, der eigentlich wie ein Irrwisch an der Linie auf- und abtanzt und bisweilen seinen Emotionen schon zu sehr freien Lauf lässt, gab – tief eingegraben in seine Jacke – keinen Mucks von sich.

Lattentreffer auf beiden Seiten

Sein Team tat sich auch gegen den Tabellenletzten nicht leicht. Die Hoffnung, dass in dieser Partie der Knoten aufgeht, war schnell dahin. Heimerdingen hatte durch sieben Punkte in den vergangenen vier Spielen Selbstvertrauen getankt und stellte sich keineswegs nur hinten rein. Die Berger hatten sogar richtig Glück, dass der Ball nach einer guten halben Stunde nach Alexander Graus Schuss von der Latte auf die Linie und wieder heraussprang. Berg hatte zwar optisch Vorteile, dem TSV gelangen aber kaum gute Spielzüge. Immerhin: In der 24. Minute traf auch Vlad Munteanu die Latte. Aber es brauchte eine Standardsituation, um in Führung zu gehen. Andreas Frick köpfte Berg nach einem Eckball in der 40. Minute zum 1:0.

Auch in Halbzeit zwei konnte Heimerdingen den Gegner zunächst mit einfachen Mitteln vom eigenen Tor weghalten. Die Berger waren zwar dominant, taten sich aber weiter schwer, spielerisch Lösungen zu finden. In der 56. Minute brachte Ofentausek Yannik Wanner für Arne Kittel. Der Youngster war es, der in der 63. Minute für das erlösende 2:0 sorgte. Außenverteidiger Marcel Fetscher war rechts bis zur Grundlinie durchgekommen und hatte von dort Richtung Elfmeterpunkt zurückgelegt. Stoppen, Haken, Schauen, gezielter Abschluss – Wanners Abschluss gab eine Ahnung davon, wie leichtfüßig der Berger Fußball aussehen könnte. Die Realität ist aber eine andere: Heimerdingen musste jetzt aufmachen, bis auf einen Kopfball des langen Marc Bitzer kam dabei nichts heraus. Die Berger machten auf der anderen Seite aber auch nichts aus zahlreichen Konterchancen, die sich insbesondere über Vlad Munteanu ergaben.

Harte Vorbereitung steht an

Immerhin: Am Ende hatte der TSV Berg die drei Punkte eingefahren und exakt auf drei Punkte ist auch der Vorsprung auf den Abtiegsrelegationsplatz angewachsen. Auf die Losung „morgen interessiert doch keinen mehr, wie wir die Punkte geholt haben“ wollte sich Oliver Ofentausek aber nicht einlassen. Warum sich sein Team so schwertut, darüber kann der Trainer nur spekulieren. Zwei Ansätze: „Die beiden vergangenen Spielzeiten in der Landesliga haben viel Kraft gekostet. Außerdem sind eine Reihe neuer Spieler gekommen, die es zu integrieren gilt.“ Also lautet die Devise: irgendwie erfolgreich in die Winterpause kommen. Und dann? Der Trainer gibt schon mal einen Vorgeschmack, auf was sich seine Spieler einstellen müssen: „Da wird es dann in der Vorbereitung richtig zur Sache gehen.“