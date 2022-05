Der TSV Berg kommt unter die Räder

Der TSV Berg ist am Sonntag zu Hause in der Fußball-Verbandsliga gegen den TSV Crailsheim mit 1:6 untergegangen. Die Crailsheimer waren sichtbar gewillt, um ihren letzten Strohhalm im Abstiegskampf zu kämpfen – den Bergern ist dieser Kampfeswille irgendwo im Endspurt der aktuellen Mammutsaison abhandengekommen.

Selten passte der inzwischen legendäre Trapattoni-Spruch von der „Flasche leer“ so gut auf ein Team wie auf Berg am Sonntag. Besonders auf der rechten Abwehrseite leistete sich der TSV haarsträubende Fehler, die den Gegner früh auf die Siegerstraße brachten. In der zweiten Minute erzielte Matti Bunk nach einem solchen Fehler und einem feinen Zuspiel im Zentrum das 1:0 für die Gäste.

Beim Führungstreffer kam der Ball flach in den Strafraum, keine fünf Minuten später versuchte es Crailsheim hoch: Natürlich wieder über Bergs rechte Seite – dieses Mal war Daniele Hüttl zur Stelle und traf per Kopf zum 2:0. Nach nicht einmal 15 Minuten war die Partie eigentlich schon entschieden: Bergs Moritz Fäßler hatte bei einem langen Ball im Zweikampf mit Lukas Schmidt das Nachsehen, Schmidt lupfte den Ball über Paul Brünz hinweg zum 3:0 ins Tor – Bergs Torwart hatte zwar die Fingerspitzen am Ball, konnte den Treffer aber nicht verhindern.

Zum Spiel passte, dass Maschkour Gbadamassi in der 35. Minute nach einem Zusammenprall liegen blieb und nicht weiterspielen konnte. Das bunte Fehlertreiben der Berger fand indes kein Ende. In der 32. Minute war es Vlad Munteanu, der sich den Ball am eigenen Strafraum abluchsen ließ – Tim Messner erhöhte auf 4:0. Die Berger schlichen in die Kabine.

Torwart Brünz blieb gleich in der Kabine, er hatte sich eine Zerrung geholt. In der zweiten Halbzeit stand Alin Constantinescu zwischen den Pfosten. Auch bei ihm brannte es wieder lichterloh: In der 50. Minute hatte Berg noch Glück, als Messner den Ball freistehend neben das leere Tor setzte. In der 70. Minute machte es Marc Wagemann aber besser und traf aus der Distanz zum 5:0. Crailsheims Trainer Michael Gebhardt hatte längst begonnen, kräftig durchzuwechseln. So bekamen die Berger noch Rückenwind: Sandro Caltabiano erzielte in der 79. Minute per platziertem Flachschuss den Ehrentreffer. Mehr war aber nicht drin. Als nach einem Freistoß kein Berger mitlief, schraubte Julian Baumann das Ergebnis auf 6:1.

An der Berger Bank standen der gesperrte Trainer Oliver Ofentausek hinter und für ihn Co-Trainer Patrick Singrün als Verantwortlicher vor der Bande. In der Bewertung der Partie waren sich die beiden einig: „Da sind ein paar Spieler von uns komplett neben der Spur gelaufen“, meinte Singrün. Und Ofentausek ergänzte: „Die Luft ist seit Wochen raus.“ Die Berger haben nun in den vergangenen fünf Spielen bedenkliche 19 Gegentore kassiert.