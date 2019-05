Der TSV Berg gibt sich keine Blöße

Der TSV Berg hat bei Verfolger FV Rot-Weiß Weiler mit 4:2 gewonnen. Die Berger drehten vor allem in Halbzeit zwei auf und waren am Ende der verdiente Sieger. Weil der FV Biberach am Freitagabend nicht über ein 0:0 gegen den SV Oberzell hinausgekommen war, stand der TSV Berg schon vor dem Spitzenspiel definitiv auch rechnerisch als Meister fest. Trotzdem forderte Trainer Oliver Ofentausek einen Sieg: „Wir geben uns keine Blöße.“

Die Berger wurden allerdings vom Auftritt des FV Weiler überrascht: Mit so frühem Anlaufen und einem im positiven Sinne so aggressiv auftretenden Gegner hatten sie nicht gerechnet. So hatten die Allgäuer in Halbzeit durchaus ihre Chance in Führung zu gehen. Die beste Möglichkeit vereitelte TSV-Innenverteidiger Andreas Frick, der mit gleich drei auf ihn zulaufenden Gegnern fertig wurde. Die Berger waren erst einmal damit beschäftigt dagegenzuhalten. Bei vielversprechenden Aktionen blieb der TSV überhastet hängen. Dazu gab es den frühen Ausfall von Jonas Schuler zu verkraften: Der Außenverteidiger blieb in der 14. Minute im Rasen hängen und verdrehte sich das Knie.

Umstellung zahlt sich aus

Die Berger stellten nach der Pause von einem 4-3-3 auf ein 4-2-3-1 um und agierten einen Tick tiefer und mehr mit langen Bällen. Ein Schritt zurück und zwei nach vorn: Durchgang zwei gehörte dem TSV. Andreas Kalteis löste den Knoten, als er in der 52. Minute nach einem Pass in die Tiefe Weilers Torwart Andreas Hane überlupfte. Und Bergs Torjäger legte kurze Zeit später den zweiten Treffer nach: Ein 30-Meter-Solo, der mitgelaufene Arne Kittel zog einen Verteidiger auf sich und machte so den Weg frei für das 2:0. Den dritten Treffer markierte der gerade eingewechselte Nikolas Deutelmoser – Hane hatte zwei Versuche von Yannick Wanner abgewehrt, beim zweiten Mal kullerte der Ball Deutelmoser vor die Füße

Weiler ließ im Verlauf der zweiten Halbzeit körperlich merklich nach. Trainer Jürgen Kopfsguter wechselte eine knappe Viertelstunde vor Schluss dreimal – und sein Team kam noch einmal zurück: Als Berg in der 85. Minute hinten herauszuspielen versuchte, statt den Ball einfach wegzuhauen, eroberten die Hausherren am Strafraum die Kugel und Dominic Snelinski traf nach einer Drehung sehenswert zum Anschlusstreffer. Das ließ der TSV nicht auf sich sitzen: In der 88. Minute war wieder Wanner auf der linken Seite durch und flankte nach innen. Dort schraubte sich Deutelmoser in die Höhe und köpfte zum 4:1 ein.

Den Schlusspunkt unter turbulente Schlussminuten setzte Weiler. Auf der Berger Bank war man schon mit dem Verteilen der Meister-T-Shirts beschäftigt, da knallte Pirmin Fink in der 90. Minute noch einen Freistoß zum 2:4 in Tor. Das konnte die Freude bei Ofentausek nicht trüben: „Wir haben uns als echtes Spitzenteam präsentiert.“