Der Trommlerball muss umziehen

Der Große Trommlerball des Trommlerkorps der Ravensburger Gymnasien, jahrelang im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten gefeiert, muss umziehen. Er soll in diesem Jahr in der Oberschwabenhalle stattfinden.

Erste Gespräche laufen, besiegelt ist aber noch nichts. Dennoch ist es der Wunsch, dass der Trommlerball in diesem Jahr in der Ravensburger Oberschwabenhalle stattfindet. Wenn es terminlich keine Schwierigkeiten gibt, dann wie bisher am Donnerstag nach dem Rutenfest.

Hintergrund für den erzwungenen Umzug ist ein Beschluss des Weingartener Gemeinderats vom vergangenen November. Um das hohe Defizit des Kultur- und Kongresszentrums zu reduzieren, beschloss das Stadtparlament damals eine Änderung der Mietpreise und Benutzungsgebühren. Seit Jahresbeginn müssen Veranstalter rund zehn Prozent mehr bezahlen. Für Vereine gelten Sonderregeln. Aber: „Seit dem 1. Januar 2018 werden nur noch Vereine bezuschusst, die ihren Sitz in Weingarten haben“, sagt Carolin Schattmann, stellvertretende Pressesprecherin der Stadt Weingarten.

Bisher hatte die Stadt Weingarten die Saalmiete für das Ravensburger Trommlerkorps übernommen. „Dies ist 2018 nicht mehr der Fall“, so Schattmann. Für das Troko bedeutet dies, dass sich die Gruppe einen neuen Veranstaltungsraum suchen muss. Denn für den Welfensaal würden bei einer Mietdauer bis sechs Stunden 1045 Euro fällig werden, jede weitere Stunde kostet 104,50 Euro. Hinzu kommen Nebenkosten für technische Einrichtungen.

Das Ravensburger Trommlerkorps wollte sich zu dem Aus für den Ball in Weingarten nicht äußern, da noch zu viele Fragen offen sind, wie es weitergeht. Nach Informationen von Insidern stehen die Chancen aber sehr gut, dass der Große Trommlerball in der Oberschwabenhalle eine neue Heimat finden wird.