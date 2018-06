Der Trommlerball hat eine neue Heimat

Der große Festball des Trommlerkorps der Ravensburger Gymnasien findet in diesem Jahr in der Ravensburger Oberschwabenhalle statt. Nach dem Aus der Veranstaltung in Weingarten will das Troko die Chance nutzen, in der Türmestadt etwas Neues aufzubauen.

So ist das mit den Traditionen: Manchmal verändern sie sich. Jahrelang fanden die Aktivitäten des Trommlerkorps der Ravensburger Gymnasien ihren Abschluss nach dem Rutenfest (manche sagen auch: ihren Höhepunkt) beim Großen Trommlerball im Weingartener Kultur- und Kongresszentrum (Kuko). Doch das war einmal. Der Weingartener Gemeinderat änderte im vergangenen Herbst die Mietpreise und Benutzungsgebühren für das Kuko, um das Defizit dieser Einrichtung zu reduzieren. Die Konsequenz: Die Ravensburger Trommlergruppe hätte plötzlich eine Miete für den Welfensaal im Kuko entrichten müssen, die sie finanziell völlig überfordert hätte.

Den Vorschlag des Troko, dass die Stadt Ravensburg die Kosten für den Ball in Weingarten übernehmen sollte, stieß im Rathaus nicht auf Gegenliebe. Von sich aus bot die Verwaltungsspitze hingegen an, die Veranstaltung praktisch mietkostenfrei in die Oberschwabenhalle zu verlegen. „Für dieses Entgegenkommen und die Hilfsbereitschaft der Stadt Ravensburg sind wir sehr dankbar“, sagt Otto Dämpfle. Als Rutenhauptmann des Trommlerkorps ist er für die Organisation des großen Festballs verantwortlich.

Dämpfle hatte zu diesem Zeitpunkt eigentlich ganz andere Sorgen. Er war im Abiturstress, als sich herauskristallisierte, dass der Trommlerball einen neuen Veranstaltungsort benötigte. „Zunächst hatte ich die Hoffnung, dass wir es durch gute Gespräche doch noch schaffen, in Weingarten zu bleiben“, berichtet er. Doch der Gemeinderatsbeschluss ließ keine Ausnahme zu.

Inzwischen ist Otto Dämpfle aber wieder optimistisch. Auch wenn er einen Haufen Arbeit am Hals hat, denn trotz Unterstützung aus den eigenen Reihen ist in diesem Jahr am neuen Veranstaltungsort eben alles anders und neu zu organisieren. „Ich sehe das als Herausforderung, aber auch als Chance“, sagt der Abiturient.

Änderungen in diesem Jahr wird es geben, allein durch die Tatsache, eine Messehalle in einen Ballsaal verwandeln zu müssen. Das Trommlerkorps will dort die Ränge abhängen, in der Mitte der Oberschwabenhalle eine Tanzfläche freihalten; die Tische rundum sollen fächerförmig ausgerichtet werden, um allen Gästen einen möglichst guten Ausblick zu verschaffen. Stehplätze wird es keine mehr geben. Stattdessen wird die Sitzplatzzahl von 726 auf 900 erhöht.

Bei aller Veränderung von Traditionen: Der Termin bleibt. Der Große Trommlerball wird trotz neuer Lokalität auch in diesem Jahr am Donnerstag nach dem Rutenfest stattfinden, am 26. Juli. Rutenhauptmann Otto Dämpfle kann sich vorstellen, dass sich in der Oberschwabenhalle etwas schönes Neues entwickelt. Und er sagt: „Wir freuen uns und sind gespannt auf die Oberschwabenhalle als Veranstaltungsort. Aber wir danken auch der Stadt Weingarten für viele schöne Trommlerbälle in den vergangenen Jahren. Auch das Kuko-Team hat uns immer super unterstützt.“