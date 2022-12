Der Totenkopf soll bei den Towerstars den Puck fernhalten

Der junge Goalie war vor rund zwei Jahren auch kurz einmal bei den Ravensburg Towerstars und den EV Lindau Islanders aktiv. Gegen die Towerstars stand der 19-Jährige am vergangenen Sonntag noch auf dem Eis. Bei den drei Gegentoren war er machtlos. „Ich kenne ihn gut und habe mich gefreut, ihn wiederzusehen“, sagt Jonas Langmann, der Goalie der Towerstars. Er hätte sich auch gefreut, ihn an diesem Freitag in der CHG-Arena wieder begrüßen zu dürfen. Doch die Vorbereitung zur U20-WM verhindert das nun. (tis)

Zu einem Wiedersehen mit dem gebürtigen Ravensburger Nikita Quapp kommt es an diesem Freitag nicht. Der Grund: Der Goalie der Lausitzer Füchse bereitet sich mit der deutschen U20-Nationalmannschaft für die anstehende IIHF-World-Junior-Championship (26. Dezember bis 5. Januar in Halifax und Moncton) vor. Der 19-Jährige gilt als Ausnahmetalent und nahm im Juli 2021 an der jährlichen Talentevergabe für die NHL, dem sogenannten Draft, teil. Dort sicherten sich die Carolina Hurricanes die Rechte an Quapp.

Konstant, beständig und ein sicherer Rückhalt: Jonas Langmann ist einer der besten Goalies in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2). Gegen die Lausitzer Füchse spielte der Towerstars-Torhüter am vergangenen Sonntag bereits zum dritten Mal in dieser Saison zu null. An diesem Freitag (20 Uhr) kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem Team aus Weißwasser – diesmal allerdings in der Ravensburger CHG-Arena. Ganz so einfach wie beim 3:0-Erfolg der Towerstars erwartet es keiner – auch Langmann selbst nicht.

Was auf dem Helm alles nicht fehlen darf

Die Maske eines Goalies ist ein kleines Heiligtum. Die individuell gestalteten Helme sind wahre Kunstwerke, bei denen sich die Torhüter kreativ austoben – und die auch die Gegner etwas einschüchtern sollen. Jonas Langmann hat zu Hause eine ganze Vitrine voller Masken. Denn zu jeder Saison lässt sich der Ravensburger Goalie einen neuen Kopfschutz entwerfen. Ein großer Totenkopf ist diesmal darauf zu sehen. „Ich bin ein großer Fan von Totenköpfen. Insgesamt ist es in dieser Saison etwas düsterer geworden, aber es gefällt mir gut“, erzählt Langmann. Dazu ist das Teamlogo auf dem Helm abgebildet, das „natürlich nicht fehlen darf“, erzählt der 30-Jährige. Die Nummer 34 am Kinn, den Namen seiner Frau, die Deutschlandflagge und ein Kleeblatt.

Der Helm ist also nicht nur furchteinflößend, sondern auch ein Glücksbringer. Und Glück hat er in Weißwasser für Langmann gebracht. Wobei definitiv auch sehr viel Können dabei war. Denn Ravensburgs Goalie war in der Lausitz unüberwindbar. Mit seinen Paraden und Reflexen sicherte Langmann den Towerstars beim 3:0 den dritten Shutout in dieser Saison. Doch Langmann bleibt bescheiden. „Natürlich ist das zu null für einen Torhüter schön, aber das ist in erster Linie eine Auszeichnung des gesamten Kollektivs, der ganzen Mannschaft“, sagt er. Für Coach Tim Kehler ist Langmann ein zentraler Baustein in der Mannschaft, nicht nur weil der Goalie zum Mannschaftsrat zählt und damit eine Führungsrolle einnimmt. Sondern auch wegen seiner Art und Weise wie er den Sport lebt und verkörpert. „Ich rede mit ihm immer viel und hole mir damit Input von ihm ein“, erzählt Kehler. „Er achtet enorm auf seinen Körper und seine Gesundheit. Jonas ist ein großartiger Athlet, ein Vorbild und einer der besten Goalies der DEL2.“

Nur bei einem ganz besonderen Angebot wäre die DEL nochmal reizvoll

Seit Jahren zeigt Langmann konstant herausragende Leistungen; ob beispielsweise in Bremerhaven oder in Ravensburg, wo er von 2016 bis 2019 schon einmal aktiv war. Einmal schnupperte er sogar DEL-Luft, als er für eine Saison bei den Nürnberger Ice Tigers war. 2020 kehrte er aber wieder von Franken nach Oberschwaben zurück. In Nürnberg erhielt er zu wenig Eiszeit. In der DEL2 blüht er förmlich auf; auch wenn er bei einem richtig guten Angebot nochmals das Abenteuer DEL wagen würde. „Ich fühle mich in der DEL2 komplett angekommen“, sagt Langmann. „Es müsste schon ein entsprechendes Angebot kommen, bei dem ich viel spielen könnte, dass ich es mir anders überlegen würde.“ Sein Fokus liegt aber sowieso erst einmal komplett auf diesem Freitag.

Es kommt in einer Art Mini-Playoff-Serie zum erneuten Duell mit den Lausitzer Füchsen. Jener Mannschaft, die am Sonntag so enttäuschte und vermutlich viel wiedergutmachen will. „Wir müssen voll bereit sein“, sagt Langmann. „Unsere Taktik und unsere Struktur zu spielen müssen wir beibehalten und die Partie nicht auf die leichte Schippe nehmen“, ergänzt Vincent Hessler, der von 2017 bis 2019 zwei Jahre lang bei den Lausitzer Füchsen spielte. „Sie werden mit viel Elan kommen, körperlich härter spielen. Also das alles, was am Sonntag bei ihnen fehlte.“

Nick Latta muss am Wochenende noch zuschauen

Genau davor warnt auch Kehler. „Sie werden vorbereitet sein“, sagt er. „Es ist deshalb extrem schwer, in dieser kleinen Serie beide Spiele zu gewinnen. Denn die Mannschaft, die im ersten Spiel siegte, wähnt sich vielleicht in einer zu komfortablen Lage.“ Genau dieses Zurücklehnen versucht Kehler seiner Mannschaft auszutreiben. Es sollen im Vergleich zum Sonntag keine Prozente an Einsatz und Leidenschaft fehlen.

Einer wird allerdings auch das „Rückspiel“ gegen die Lausitzer Füchse verpassen: Nick Latta. Der Deutsch-Kanadier laboriert an einer Oberkörperverletzung. „Wir schauen von Tag zu Tag, aber das Spiel an diesem Freitag kommt zu früh für ihn“, sagt Kehler. Latta hatte sich vor einer Woche in der umkämpften Partie gegen Kaufbeuren verletzt.

Auch an diesem Freitag wird es ab 20 Uhr wieder heiß hergehen in der CHG-Arena. Die Lausitzer Füchse sinnen auf Revanche, die Towerstars wollen dagegenhalten und mittendrin wird sicherlich das eine oder andere Mal Goalie Jonas Langmann stehen. Mit seiner Totenkopfmaske, die nicht nur den Gegnern Respekt einflößen, sondern auch Glück bringen soll. Genau das also, was es zum nächsten Sieg gegen die Lausitzer Füchse braucht.