Der Tennisspieler des TC Ravensburg holte sich den Titel in der Juniorenkonkurrenz U16. In Biberach hatte der 15-Jährige dabei nicht nur mit seinen Gegenspielern zu kämpfen.

Michel Morgenbesser vom TC Ravensburg hat in Biberach die Winter-Jugendmeisterschaft im Bezirk F gewonnen. In der Juniorenkonkurrenz U16 ging der beim TC Ravensburg in der Männer-Verbandsliga und in der U18-Mannschaft spielende Michel Morgenbesser als Topgesetzter an den Start.

Laut Mitteilung kämpfte der 15-Jährige nicht nur mit seinen Gegnern, sondern auch mit Wachstumsbeschwerden. Das Viertelfinale gewann er mit 6:4, 4:6, 10:4 gegen Vincent Walter aus Ravensburg, das Halbfinale mit 6:2, 7:6 gegen David Hausy aus Bad Schussenried. Im sehenswerten Finale gegen den starken Aufschläger Jan Has vom TK Ulm lag Morgenbesser bereits mit 3:5 zurück, gewann am Ende aber mit 7:6, 6:1.