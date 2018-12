Der Tabellenführer taumelt: Towerstars verlieren gegen die Eislöwen

Die Ravensburg Towerstars haben am Sonntagabend nach einer schwachen Leistung mit 2:3 nach Verlängerung gegen die Dresdner Eislöwen verloren. Für den DEL2-Tabellenführer war es ein Wochenende, aus dem er gerade einmal einen Punkte holte. Die Ravensburger, lange souverän durch die Saison siegend, taumeln, verloren fünf der letzten sieben Spiele – und jetzt beginnt die traditionell heiße Phase um die Weihnachtszeit herum mit acht Spielen bis zum 6. Januar.

„Wir wollten dieses Wochenende mit mehr als einem Punkt abschließen. Heute war es aber von Anfang an eine viel bessere Leistung als in Kassel“, sagte Ravensburgs Coach Jiri Ehrenberger. Dresdens Trainer Bradley Gratton war natürlich zufrieden: „Ich bin glücklich über die zwei Punkte, auch wenn der Ausgleich kurz vor Schluss bitter war.“

Dabei schienen die Towerstars die schmerzhafte 2:5-Niederlage bei den Kassel Huskies am Freitag zunächst gut verdaut zu haben. Sie spielten mutig, sicher und wie ein Tabellenführer. Und dann klappte sogar früh ein Powerplay. Andreas Driendl passte vors Tor auf Mathieu Pompei, dieser legte zurück auf David Zucker – und der überwand Eislöwen-Goalie Marco Eisenhut mit einem platzierten Schuss (8.).

Großer Aufwand, wenig Ertrag

Doch Dresden schlug, ebenfalls in Überzahl, zurück. Über mehrere Stationen gelangte die Scheibe zu Martin Davidek, der den Raum nutzte und mühelos einschoss (12.). Danach war wieder fast nur Ravensburg am Drücker, vergab aber beste Chancen. Zweimal Robin Just, Robbie Czarnik und Sören Sturm hatten die erneute Führung auf dem Schläger. Der Ertrag zur Pause stand bei Ravensburg in keinem Verhältnis zum Aufwand.

Auch im zweiten Drittel waren die Towerstars über weite Strecken überlegen. Oftmals spielten sie auch ohne Powerplay so aufgereiht um den Dresdner Slot, als wären sie in Überzahl. Doch dicke Chancen blieben Mangelware. Tore fielen gleich gar keine. Die besten Möglichkeiten hatten Kilian Keller (30.) und Daniel Schwamberger (33.). „Wir hatten die eine oder andere Chance, um wieder in Führung zu gehen. Das ist uns leider nicht gelungen. Im Gegenteil“, sagte Ehrenberger später.

Und dann roch es anfangs des dritten Drittels doch wieder nach einer Niederlage. Arne Uplegger (43.) brachte die Gäste aus einer unübersichtlichen Situation vor Jonas Langmann heraus in Führung. Auf einmal schien es, als hätte jemand den Towerstars den Stecker gezogen. Nichts klappte mehr, kaum fand einmal ein entscheidender Pass den Mitspieler – immerhin die Unterstützung von den Rängen stimmte: „Niemals aufgeben, kämpfen und siegen“, sang die B1-Crew. Mehr als zwei Chancen von Kapitän Vincenz Mayer (52. und 55.) sprangen aber nicht dabei heraus.

Christian Billich trifft in der Verlängerung

Zwei Minuten vor Schluss nahm Ehrenberger eine Auszeit. Würden die letzten Anweisungen fruchten? Ja! Die Towerstars kamen noch einmal gut vors Dresdner Tor: Robin Just spielte einen exakten Pass auf Olivier Hinse – und dieser vollendete 52 Sekunden vor Schluss ins rechte obere Eck zum 2:2. Immerhin ein Punkt war geschafft, immerhin die Verlängerung war erreicht. Dort trafen dann aber die Gäste durch Christian Billich zum gar nicht mal unverdienten Sieg beim taumelnden Tabellenführer.

„Das war sicherlich nicht das Wochenende, das wir uns gewünscht haben. Uns bleibt leider nur ein Punkt. Immerhin war das heutige Spiel eine deutliche Steigerung zur Niederlage in Kassel“, kommentierte Ehrenberger die knappe Niederlag, die angesichts der anderen Ergebnisse keine Auswirkungen auf die Tabelle hatte. Denn der Vorsprung des oberschwäbischen Tabellenfüher auf die Löwen Frankfurt und den ESV Kaufbeuren bleibt bei drei Punkten. Das Spitzenquartett inklusive dem Tabellenvierten Lausitzer Füchse ist allerdings näher zusammengerückt.

