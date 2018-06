Der SV Oberzell erreicht die 50-Punkte-Marke

Der SV Oberzell hat sich in der Fußball-Landesliga beim FC Ostrach für die Niederlage im Hinspiel mit einem 4:0-Sieg revanchiert. Kleiner Wehmutstropfen: Stürmer Leiwu Anderson Gomes dos Santos verpasste die Torjägerkanone trotz zweier Tore knapp, weil parallel Weilers Mathias Stadelmann in Eschach dreifach traf.

Am Ende der Saison drehte der SV= noch einmal richtig auf und machte vieles richtig, was zuvor nicht optimal lief. Das 4:0 beim FC Ostrach war der dritte Zu-Null-Sieg in Serie – angesichts von 59 Gegentoren in den 29 Spielen davor Balsam auf die geschundene Verteidiger-Seele von Trainer Achim Pfuderer. Oberzell hatten sich auch für die letzte Partie der Saison viel vorgenommen und schaffte es, die Konzentration bis zum Schluss hochzuhalten – eine würdige Verabschiedung für Torwart Christoph Gehweiler und den Innenverteidiger mit der Kapitänsbinde, Manuel Schlude.

Ganz starke erste zehn Minuten wurden gekrönt von Gomes dos Santos’ erstem Tor: Dominik Boos war rechts durch, zog aus spitzem Winkel ab, Ostrachs Torwart Raphael Vetter konnte nur nach vorne abwehren – „Ando“ stand goldrichtig.

Danach kamen auch die Ostracher gefährlicher ins Spiel – vor allem über ihre rechte Seite. Das zweite Tor machten allerdings erneut die Oberzeller: Nach einer Hereingabe von links hätte SVO-Youngster Florian Lotthammer schon treffen können, Boos drückte den Ball schließlich über die Linie. In Halbzeit zwei schickte Gomes dos Santos in der 72. Minute Jason Müller, der umkurvte Vetter und schloss zum 3:0 ab. Das 4:0 war dann wieder Gomes dos Santos’ Sache: Der Stürmer versenkte einen Handelfmeter.

„Schade, dass es für Ando nicht gereicht hat – er hätte es auf jeden Fall verdient gehabt, Torschützenkönig zu werden“, meinte Pfuderer. „Aber so geht der Glückwunsch eben nach Weiler. Und wir haben trotzdem allen Grund zum Feiern.“ (chm)