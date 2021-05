Der Supermond hat sich angekündigt

Den Mehlsack im Licht des Mondes hat SZ-Leser Johann Stroh am späten Dienstagabend bildlich festgehalten. Um 22.30 Uhr erschien das Ravensburger Wahrzeichen samt Blaserturm in warmem Gelb. So hatte sich der Supermond, der in der Nacht auf Donnerstag auch in Deutschland zu sehen war, mit seiner Helligkeit bereits angekündigt.

So nah wie gestern Nacht wird der Mond der Erde in diesem Jahr nicht mehr sein. Weil sich der Vollmond diesmal in seiner erdnächsten Position befand, als er von der Sonne angestrahlt wurde, spricht man von einem Supermond. Dass dieser heller wirkt als ein normaler Vollmond, liegt daran, dass seine Oberfläche größer erscheint, weil er näher an der Erde ist. So erreicht auch mehr Mondlicht unseren Planeten.

Bereits am 27. April kam es zu einem Supermond, ein weiterer kündigt sich für den 24. Juni an. Allerdings mit deutlich mehr Abstand zur Erde als gestern Nacht.