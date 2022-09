Der Stadtbus spielt mit bei „Ravensburg spielt“

„Ravensburg spielt“ findet am Wochenende, 10. und 11. September, in der Ravensburger Innenstadt statt. Vier Aktionsbereiche zum Mitmachen, drei Bühnen mit Shows und viele Highlights in der ganzen Altstadt erwarten die Besucher. Und das Ganze ist laut Stadt wieder kostenlos. Denn das Spielefest sei ein Wochenende für Groß und Klein, Jung und Alt – eben für alle, die Spaß am Spielen haben.

An beiden Tagen des Spielefests gilt der Ein-Euro-Tarif im Stadtbus für Fahrten in Ravensburg und Weingarten sowie den Gemeinden Baindt, Baienfurt, Berg und Grünkraut (Stadtbus-Zonen 30 bis 32). Zudem fahren bis zu drei Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mit. Alleinreisende Kinder bezahlen 50 Cent pro Fahrt. Die Fahrscheine für den Stadtbus können auch über die tws.mobil-App gelöst werden.

An beiden Tagen werden auf den Hauptlinien im Stadtbus Gelenkbusse eingesetzt. Zum bestehenden Fahrtenangebot am Sonntag auf den Stadtbuslinien 1 und 3 kommen Zusatzfahrten, sodass auf diesen Linien bis Baindt und in die Weststadt sowie bis Untereschach ein 30-Minuten-Takt angeboten wird.

Da die Innenstadt wegen der Veranstaltung für den Busverkehr gesperrt ist, können die Bushaltestellen „Marienplatz“ und „Heilig-Geist-Spital“ nicht bedient werden. Die Stadtbuslinien 1 und 4 werden an beiden Tagen umgeleitet. Ein Ausstieg ist an der Haltestelle „Karlstraße“ oder am Busbahnhof möglich. Der Einstieg am Busbahnhof oder an der Haltestelle „Meersburger Brücke“.