Kommentar zu Russell-Abgang: Der Sprung in die DEL ist ihm zu gönnen

Für die Towerstars ist der Abschied von Peter Russell ohne Frage eine Enttäuschung. Der Schotte hat tolle Arbeit geleistet und großen Anteil daran, dass die Mannschaft ins Play-off-Finale der DEL2 kam.

Russell hat ein attraktives Eishockey spielen lassen, was die Ravensburger Fans seit Jahren immer mal wieder bei früheren Trainern vermisst hatten. Den Bericht zum Abgang lesen Sie HIER.

Dadurch ist Russell zu einem begehrten Trainer geworden, nicht nur die Augsburger Panther waren an ihm dran. Der Sprung in die DEL ist dem Schotten zu gönnen, diese Chance musste er ergreifen. Es liegt nun an Geschäftsführer Daniel Heinrizi und seinen Kollegen, einen adäquaten Nachfolger zu finden, der für die gleiche Begeisterung sorgen kann.