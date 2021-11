Der Spitzenreiter kommt mit einem Handicap zum FV Ravensburg II

Die U23 des FV Ravensburg hat am Sonntag (12.30 Uhr) den FC Mengen zu Gast. Der bisher verlustpunktfreie Spitzenreiter tritt in Ravensburg mit einem dicken Handicap an: Kapitän und Toptorjäger Alexander Klotz ist gesperrt. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz des TSB.

Die beeindruckende Erfolgsserie des FC Mengen hält an: 13 Spiele, 13 Siege. Trainer Miroslav Topalusic wurde in den vergangenen Wochen oft nach dem Geheimnis des Erfolgs gefragt. Der Coach wurde nicht müde zu betonen, dass sein Team ja noch nicht gegen die drei stärksten Verfolger gespielt habe. Das stimmt zwar, aber die Mengener haben schon unter Beweis gestellt, dass sie auch Topteams schlagen können. 3:1 lautete das Ergebnis gegen den FV Rot-Weiß Weiler – und am vergangenen Wochenende besiegte der FCM den FC Albstadt mit 2:1. Doppeltorschütze: Alexander Klotz, der auch eine Vergangenheit beim FV Ravensburg hat. Mengens Kapitän hat mal wieder eine Torquote von mehr als einem Treffer pro Partie und ist einer der Garanten des Höhenflugs seines Teams.

Umso schwerer wiegt sein Ausfall am Sonntag – Klotz handelte sich gegen Albstadt eine Gelb-Rote Karte ein und ist daher in Ravensburg gesperrt. „Ein so starker Spieler wie Alexander Klotz ist Fluch und Segen zugleich“, meint FV-Trainer Fabian Hummel. Pluspunkt – na klar – sind Klotz’ herausragende Fähigkeiten. „Aber die Mannschaft wird so auch ein Stück weit berechenbar.“ Insofern ist Hummel gespannt, wie die Mengener den Ausfall ihres zentralen Spielers kompensieren – vor allem, was die Standards anbelangt: „Wenn Alexander Klotz Eckbälle und Freistöße tritt – das ist schon eine ganz besondere Waffe.“

Ravensburgs Trainer sieht es als Stärke an, dass sein Team nicht den einen überragenden Spieler hat, von dem viel abhängt: „Mein Team ist deutlich weniger berechenbar. Wir haben sehr viele Spieler, die schon bewiesen haben, dass sie Tore schießen können.“ Ein wenig Kopfzerbrechen bereitet Hummel aktuell die Torhüterfrage. Weil sich Kevin Kraus aus dem Oberligateam unter der Woche im Training verletzt hat, „darf“ (Hummel) Daniel Geiselhart unter Umständen aufrücken. Der andere U23-Keeper, Alexander Koppers, plagt sich wiederum mit einer Erkältung herum. „Es wird spannend, wie wir das lösen.“

Ganz sicher steht indes fest, wo gespielt wird: Auf dem Kunstrasenplatz beim TSB. Dort können die Zuschauer sogar noch eine spannende Verlängerung erleben: Im Anschluss an die Landesligapartie hat die U19 des FV als Verbandsstaffel-Spitzenreiter Verfolger Bietigheim-Bissingen zu Gast.