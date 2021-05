Der schleichende Abschied vom Ravensburger Wein

Bereits im 13. Jahrhundert wurde in Ravensburg Wein angebaut. Mit Beginn den 19. Jahrhunderts zeigte sich jedoch, dass die Böden und die Lage im Schussental nicht konkurrenzfähig war. Von den ehemals 130 Hektar Anbaufläche sind heute nur noch kleine Areale übrig geblieben.

Auch noch im 19. Jahrhundert war der Weinbau in Ravensburg, der in schriftlichen Quellen schon in den Jahren 1207 (Weissenbach), 1215 (Burghalde) und 1246 (Rauenegg) belegt ist, für zahlreiche Einwohner von wirtschaftlicher Bedeutung und prägte das Weichbild der Stadt auf markante Weise mit.

Nach der Mediatisierung der Reichsstadt, ihrem Übergang an Bayern 1802 und dann an Württemberg 1810, endeten jedoch die kommunalen Möglichkeiten, das örtliche Rebgewerbe, wie bisher, durch eine eigenständige Zoll- und Steuerpolitik, durch Abschottungsmaßnahmen, einigermaßen gegen die auswärtige Konkurrenz zu schützen. Zudem befand sich die bis in das 14. Jahrhundert zurückreichende Zunftorganisation des örtlichen Handwerks mittlerweile in einem desolaten Zustand.

Das Ende der Rebleute-Zunft

Nach einigen Missernten und den langen Kriegsjahren sah sich die Zunft der Rebleute, noch immer eine der mitgliederstärksten vor Ort, 1810 gezwungen, ihre Zahlungsunfähigkeit zu erklären. Das historische Zunfthaus in der Schulgasse wurde nach längerem Hin und Her 1827 an einen Privatmann verkauft. Das württembergische Gewerbegesetz von 1828 schließlich – ein erster, entscheidender Schritt in Richtung Gewerbefreiheit – hob für einzelne Branchen im Lande die Zünftigkeit völlig auf. Das galt auch für die Rebleute, die in Ravensburg zumeist als Pächter oder Lohnarbeiter für die Weinbergbesitzer tätig waren.

Zur Ausübung dieses Gewerbes waren nun keine Befähigungsnachweise (Ausbildung, Wanderschaft, Prüfung) mehr zwingend erforderlich. Eine Durchsicht der Ratsprotokolle, Akten und örtlichen Zeitungen zeigt aber, dass von staatlicher, kommunaler und auch privater Seite gerade in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf verschiedene Weise versucht wurde, das hiesige Rebgewerbe zu konsolidieren.

Reformen sollen den Wein retten

Nach seinem Regierungsantritt 1816 gab König Wilhelm I. von Württemberg manchen Impuls, um den Weinbau im Lande zu verbessern. Und auch das Oberamt, die untere staatliche Behörde vor Ort, ergriff immer wieder die Initiative zu Reformen. So wurden die noch gut 300 Morgen umfassenden Ravensburger Rebflächen in vier Güteklassen eingeteilt, jeweils nach Lage, Mengenertrag und Qualität des Weines.

Als Leistungsanreiz schlug Oberamtmann Franz Theodor Wirth vor, jene Rebleute, die qualitativ guten Wein produzierten, öffentlich zu belobigen und mit Prämien auszuzeichnen. Auch die Stadt ihrerseits versuchte das Rebgewerbe zu fördern. Kritisch bemerkten das Oberamt und der Ravensburger Gemeinderat 1829, die Rebstöcke seien zu eng gesetzt und zu hochgezogen, infolgedessen könnten insbesondere die weißen Sorten nicht optimal reifen.

Schlechte Böden

Weitere Probleme des örtlichen Weinbaus wurden beim Namen genannt: Die Böden seien teils kiesig, teils lehmig und machten eine starke Düngung erforderlich, in den Niederungen, etwa auf dem großen Areal südlich der Stadt, benötigten die Reben im Winter Schutz durch Strohabdeckung.

Im Auftrag des Gemeinderates kontrollierte und belehrte die teils aus Fachleuten bestehende Rebschau: 1836 etwa wurde einigen Weingärtnern vorgeworfen, sie vernachlässigten den Rebbau, 1839 wiederum anderen vorgehalten, sie seien mit wichtigen Arbeiten, nämlich dem „Heften“ und „Zwicken“ der Rebstöcke, im Verzug, zu viele würden bei veralteten Anbaumethoden bleiben, damit Menge vor Qualität setzen und wieder andere ließen ihre Reben aus Faulheit verderben oder ihren Weinberg mit Unkraut überwuchern, sodass es an Licht und Luft mangle.

Werbung für den Ravensburger Wein

Aktiver als in der Zeit zuvor versuchte man nun auch, etwa mit Inseraten in Biberacher und Tettnanger Zeitungen, den Ravensburger Wein über die Stadtgrenzen hinaus zu vermarkten. Als das Großherzogtum Baden 1836 dem zwei Jahre zuvor begründeten Deutschen Zollverein beitrat, fiel die nur wenige Kilometer westlich von Ravensburg verlaufende Zollgrenze weg.

Damit wurde der hiesige Weinbau verstärkt auch der Konkurrenz durch qualitativ teils höherwertige Tropfen vom badischen Bodenseeufer, etwa aus Meersburg, Hagnau und anderen Orten, ausgesetzt. Andererseits wandte sich der Ravensburger Stadtrat nun sogleich mit der Frage an einige bekannte und nicht weit entfernte badische Orte – von denen beeindruckende Fortschritte im Weinbau vermeldet worden waren –, ob man dort nicht bereit wäre, ein oder zwei Rebleute gegen Bezahlung zu schulen.

Zur Lehre am Bodensee

Und im selben Jahr gingen dann tatsächlich zwei junge Ravensburger mit finanzieller Unterstützung der Stadt nach Bermatingen und Meersburg in die „Rebbaulehre“. Umgekehrt hatte die Stadt Ravensburg einige Jahre zuvor einen tüchtigen Weingärtner aus der Gegend von Heilbronn eingeladen, um nach Art des Unterlandes hier einen Musterweinberg mit Riesling- und Silvaner-Reben als Anregung zur Nachahmung anzulegen.

Der Stadtrat forderte die Rebleute auf, ihre Reben Schritt für Schritt zu verjüngen. In diesem Fall winke ihnen eine Prämie der in Stuttgart angesiedelten „Gesellschaft für die Weinverbesserung in Württemberg“. Diese 1825 begründete Institution ließ dem Oberamt Ravensburg zu jener Zeit mehrere tausend Schnittlinge geeigneterer Rebsorten zukommen, die an die Weinbergbesitzer weitergeleitet wurden.

So sollten die für die hiesigen Lagen als ungenügend befundenen Pflanzen ersetzt und die Qualität des Weines verbessert werden. Die Oberamtsvisitation von 1837 stellte dann auch fest, es werde „gegenwärtig ein ganz guter Wein erzeugt“. Auch die Privatinitiative und das noch neue Element des Vereinswesens spielten eine Rolle.

Vereine überwachen den Weinbau

Der umtriebige Johann Anton Gradmann, Buchdrucker, Buchhändler und Herausgeber des örtlichen Intelligenzblattes, initiierte eine Vereinsgründung durch die örtlichen Rebleute, „um sich über verschiedene Gegenstände dieser Hauptnahrungsquelle (...) aufrichtig besprechen“ und ihre Interessen schlagkräftiger vertreten zu können. Im Februar 1834 zählte dieser neue „Weinbauverbesserungsverein“ immerhin bereits 88 Mitglieder. Er beriet die Stadt in Weinbaufragen, überwachte die Einhaltung der örtlichen Rebordnungen, erstellte Gutachten und benannte Fachleute für die Rebschau.

Der Bau der Eisenbahn – die Strecke Friedrichshafen-Ravensburg-Ulm-Stuttgart-Heilbronn war ab 1850 durchgehend befahrbar – und das in der Folgezeit immer dichter werdende Eisenbahnnetz machten es bald leicht möglich, größere Mengen Wein nicht nur aus Nordwürttemberg, sondern schließlich auch aus weiter entfernten, renommierten Anbaugebieten herbeizuschaffen.

Günstigere und bessere Weine

Die Produktionskosten für Wein gestalteten sich dort teils deutlich niedriger, der Ravensburger Tropfen dagegen war vergleichsweise teuer. Die Visite eines Repräsentanten der „Kgl. Zentralstelle für die Landwirtschaft“ zeigte 1862 aber immerhin, dass all die Bemühungen um Fortschritte im örtlichen Weinbau nicht ganz ohne Erfolg gewesen waren: Die in Ravensburg vorherrschende Rebsorte sei der „schwarzblaue Burgunder“, auch „Bodensee-Traube“ genannt. Versuche mit neuen Sorten seien im Hinblick auf Ertrag und Qualität immerhin mit Ruländer und Traminer gelungen.

Die früher monierten zu geringen Abstände zwischen den einzelnen Rebstöcken seien mittlerweile in Ordnung gebracht und die Weinberge besser von Unkraut und Gras freigehalten. Nicht zuletzt infolge der baulichen Ausdehnung der Stadt vor allem ab 1870 wurde das Rebgelände aber immer kleiner. Dies galt zunächst vor allem für die tieferen Lagen. Dort waren die Reben stärker der Gefahr des Erfrierens ausgesetzt gewesen, und bereits die Rebbauordnung aus dem Jahre 1835 hatte die Umwandlung dieser Flächen, die teils nur „recht saure, herbe, geschmacklich teils erdig-modrige Tropfen“ lieferten, in Äcker oder Gemüsegärten empfohlen.

Anbaufläche verkleinert sich

Symptomatisch war ein Inserat in der örtlichen Zeitung von 1872: „Ein Weinberg, mit dem heurigen Ertrag, zu zwei sehr schönen Bauplätzen, in unmittelbarer Nähe der Stadt“ zu verkaufen. Der zunehmende Bierkonsum stellte ein weiteres Problem für den örtlichen Weinbau dar. 1836 gab es vor Ort sieben, 1876 bereits zwölf – wenngleich meist kleine, mit Gastwirtschaften verbundene – Brauereien.

Aufgrund der neuen, oft mit höheren Löhnen verbundenen Arbeitsmöglichkeiten an den vor Ort entstandenen Fabrikbetrieben wollten zudem immer weniger Leute die harte und nicht sonderlich gut bezahlte Arbeit in den Weinbergen verrichten. Um mit ihren Familien über die Runden zu kommen, hatten viele Rebleute ja mindestens noch einen zusätzlichen Job wahrnehmen müssen.

Was am Ende übrig blieb

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts machten neben mehreren witterungsbedingt schlechten Weinjahren die eingeschleppten Pilzkrankheiten „echter und falscher Mehltau“ sowie die Reblaus, ein Blatt- und Wurzelschädling, auch dem hiesigen Weinbau zu schaffen. Hatten die Rebflächen in Stadtgebiet – nach einem schon im 18. Jahrhundert einsetzenden Rückgang – 1837 immerhin noch rund 130 Hektar ausgemacht, so schmolzen sie infolge der zunehmend ungünstigen Relation von Bebauungskosten und Ertrag bis 1876 auf 58, bis 1905 auf 15 und bis 1930 auf lediglich noch acht Hektar zusammen.

Als letztes nennenswertes Areal blieb schließlich nur der städtische Weinberg an der Schlierer Straße um das historische „Rebhäusle“ (1544) übrig und auch dieser kleine Teil der einst ausgedehnten Lage „Rauenegg“ sah sich lange Zeit durch die benachbarte städtische Kiesgrube (eingestellt 1958) bedrängt. In Taldorf, seit 1972 zu Ravensburg gehörend, gibt es heute noch einen weiteren, ortschaftseigenen Weinberg.