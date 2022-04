Der Ravensburger „Solarlandkreis Nummer eins“ kommt schrittweise voran

Das Landratsamt plant in diesem Jahr weitere Termine zum Thema „Solarlandkreis Nummer eins“. Darunter Energiespaziergänge, bei denen die Nachbarschaft über Anlagen in der Umgebung durch deren Betreiber und Handwerker informiert werden. Zudem strebt das Landratsamt nach eigenen Angaben eine Stärkung in der Rolle des „Erneuerbare-Energien-freundlichen Landkreises“ an: bei Genehmigungsverfahren, beratenden Unterstützungen für Investoren oder mittels eines Hinweispapiers als Hilfsmittel für den Planungsprozess.