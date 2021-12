Der Ravensburger Luca Vogt schwimmt zu acht Medaillen

Wahrlich im Medaillenrausch ist Luca Vogt vom 1. SC Ravensburg bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Schwimmer im 50-Meter-Becken am Olympiastützpunkt in Heidelberg gewesen. Der starke Ravensburg sicherte sich eine Goldmedaille, sieben Mal schlug Vogt als Zweiter an und holte sich die Silbermedaille.

Lange gab es kein Training

Lange sind die Schwimmerinnen und Schwimmer des 1. SC Ravensburg coronabedingt überhaupt nicht im Becken gewesen. Schwimmwettkämpfe gab es im Jahr 2020 laut Mitteilung so gut wie keine, 2021 gab es nur ganz wenige im süddeutschen Raum. Im März dieses Jahres begann Luca Vogt als Kaderathlet des Württembergischen Schwimmverbandes wieder, im Wasser zu trainieren – bis zur Schließung des Ravensburger Hallenbades im Juli.

Erst seit September sind die Ravensburger Schwimmerinnen und Schwimmer jetzt alle wieder im Wasser. Es gab daher nur wenige Möglichkeiten, sich für den Wettkampf in Heidelberg zu qualifizieren. Eine kleine Gruppe von sechs Athletinnen und Athleten um Trainer Magnus Tulburean schaffte die Qualifikationszeiten und machte sich auf den Weg nach Heidelberg.

Persönliche Bestzeit über 50 Meter Schmetterling

Luca Vogt (Jahrgang 2001) siegte in der Jahrgangswertung 2001 und älter über 200 Meter Schmetterling in 2:12,99 Minuten, in der offenen Wertung landete er auf dem zweiten Platz. Über die 50 Meter Schmetterling schlug er mit einer persönlichen Bestzeit von 26,31 Sekunden als Zweitschnellster an – sowohl in der offenen Klasse als auch in der Jahrgangswertung. Ebenfalls über 100 Meter Schmetterling (58,03 Sekunden) und 50 Meter Rücken (28,49 Sekunden) gewann Luca Vogt in beiden Wertungsklassen Silber, hier war nur Marvin Dahler vom VfL Sindelfingen schneller.

Besonders über die vielen Bestzeiten und Top-Zehn-Platzierungen seiner Schwimmer nach der langen Trainings- und Wettkampfpause freute sich SCR-Trainer Tulburean. Maximilian Kubalek (2005) belegte über 50 Meter Schmetterling, 50 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling die Ränge sechs, sieben und acht. David Michel (2006) wurde über 50 Meter Schmetterling Fünfter und über die Freistilsprintstrecke Achter. Niklas Felder (2006) wurde Siebter über 50 Meter Brust und Neunter über 50 Meter Schmetterling.

Nina Sachs (2005) erzielte mit persönlichen Bestzeiten über 50 Meter Rücken und 100 Meter Schmetterling Platz fünf und sieben. Layla Schraff (2009) wurde am Olympiastützpunkt Sechste über 50 Meter Rücken.