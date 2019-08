Der Ravensburger Fokus gilt ganz der Liga

Die U23 des FV Ravensburg hat am Sonntag ab 15 Uhr den FC Albstadt zu Gast. Nach dem Aus im Pokal unter der Woche wollen die Ravensburger gegen den Verbandsligaabsteiger zurück in die Erfolgsspur.

1:2 hieß es am vergangenen Dienstag am Ende im Zweitrundenspiel des Verbandspokals bei der SGM SW Rottenacker/Munderkingen. Eigentlich hatten sie beim FV fest mit dem Einzug in Runde drei gerechnet, aber dann kam die Niederlage gegen einen Bezirksligisten. Fabian Hummel kann das einordnen: „Bei uns haben elf Spieler gefehlt“, sagt der Trainer, der in Awed Issac Abeselom, David Hoffmann und Tim Lauenroth drei Mann für das Pokalspiel des Oberligateams am darauffolgenden Tag in Wangen abstellen und zudem beruflich und verletzungsbedingt auf einen großen Teil seiner Mannschaft verzichten musste. So musste Torwarttrainer Andreas Wagner mit seinen 42 Jahren noch einmal die Handschuhe schnüren – auf der anderen Seite der Altersskala standen in Nikola Brankovic und Dennis Montero Guerrero zwei Nachwuchskräfte aus der U19 im Team, das gerade einmal zwölf Feldspieler umfasste. „Dafür haben es die Jungs eigentlich ganz gut gemacht“, meint Hummel. „Wir hätten nach zehn Minuten schon 3:0 führen können und hatten gefühlte 80 Prozent Ballbesitz.“

Wie auch immer: Nach dem Pokalaus gilt die volle Konzentration der Landesliga. Gegen den FC Albstadt wird sicher eine ganz andere Mannschaft beginnen als am vergangenen Dienstag. Torwart Luka Borgelott, der im Pokal noch beruflich bedingt gefehlt hatte, wird wieder mit von der Partie sein. Und von Feldspielern wie Robin Hettel, der angeschlagen war, kann sich der Trainer mehr Torgefahr in der Offensive versprechen. Hettels Tempodribblings und Abeseloms Schnelligkeit könnten ein Schlüssel zu einem Erfolg gegen den Verbandsligaabsteiger sein. „Ich gehe davon aus, dass wir gegen Albstadt mehr Raum bekommen werden als zuletzt“, sagt der Trainer, für den der Gegner noch kaum einzuschätzen ist: „Sie haben einige erfahrene Spieler verloren, sind in der Liga gut gestartet, haben aber im Pokal gegen unser Oberligateam eine ganz schwache Leistung gezeigt.“ Hummel hat sich über diese Partie berichten lassen, weiß das 0:4 aber auch einzuschätzen: „Albstadt hatte nur einen dünnen Kader.“

Unruhe beim Gegner

Der FCA hat einen Umbruch hinter sich: 13 Mann sind gegangen, 15 gekommen. Dass man in die Landesliga muss, ist für so manchen in Albstadt nur schwer zu verkraften – zumal der Nachbar, die TSG Balingen, längst vorbeigezogen ist und im zweiten Jahr in der Regionalliga spielt. Beim FC hat der Abstieg einige Unruhe ausgelöst: Nicht nur, dass die U23 dadurch nicht an der Aufstiegsrelegation zur Landesliga teilnehmen konnte – kurzfristig musste die zweite Mannschaft mangels Spieler sogar abgemeldet werden.