Der Ochsen hat seinen vierten Hotelstern bekommen

Das Hotel Ochsen am Mehlsack ist mit einem vierten Hotelstern ausgezeichnet worden, teilt die Tourist Information Ravensburg mit. Auf der Gemarkung Ravensburg ist er das einzige Hotel in dieser gehobenen Kategorie. 2014 wurde es mit 54 Betten in der Burgstraße in den Räumlichkeiten der alten Schmiede eröffnet. Der Gasthof wird seit 1975 von Familie Kimpfler betrieben. Die Speisewirtschaft bezeichnet man schon seit 1850 als Ochsen. 1980 wurde auch der Gasthof grundlegend erneuert und erweitert. Weitere Sterne-Häuser in Ravensburg mit Klassifizierung sind das Hotel GINN City & Lounge am Bahnhof mit drei Sternen Superior, sowie das Hotel Obertor in der Marktstraße und das Hotel Residenz in der Herrenstraße mit jeweils drei Sternen. Es werden 270 Kriterien wie allgemeine Hotelinformationen, Rezeption und Services, Zimmer, Gastronomie, Veranstaltungsbereich, Freizeit Qualitäts- und Online-Aktivitäten, geprüft.