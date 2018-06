Der Oberschwaben-Cup beginnt am Freitag

Auf der Tennisanlage des TC Ravensburg beginnen am Freitag um 15 Uhr die Partien des 66. Sparkassen-Oberschwaben-Cups. Rund 80 Tennisspieler haben sich in vier Konkurrenzen angemeldet. Etwas spärlich sieht das Teilnehmerfeld bei den Damen aus. Hier konnten die Turnierverantwortlichen des TCR lediglich eine Damen-B-Konkurrenz an den Start bringen. Die klare Favoritin im 13 Spielerinnen großen Feld ist die Bad Waldseerin Jessica Tagliaferri.

In der Hauptkonkurrenz, den Herren A, stehen David Gaissert (aktueller Regionalliga-Spieler des TCR) und Martin Wetzel (ehemaliger Zweitliga-Akteur des TCR) ganz oben auf der Favoritenliste. Ravensburgs Trainer Andreas Schneiderhan sollte jedoch nicht unterschätzt werden. Die größten Teilnehmerfelder gibt es mit je 26 Meldungen bei den Herren B und C. In der B-Konkurrenz gehören Patrick Gaiser aus Söflingen und der Eschacher Ingo Fehr zu den Siegkandidaten.

Zu den Höhepunkten des Turniers soll die „Night-Session“ zählen. Am Freitag um 18 Uhr treten unter Flutlicht Jochen Traschl (Mochenwangen) und Jens Stumpf (TCR) gegeneinander an. Um 18 Uhr startet auf der Anlage auch die „Player’s Night“. Am Samstag geht es um 9 Uhr weiter, das Finale der Herren A ist am Sonntag um 15 Uhr.

Weitere Informationen zum Oberschwaben-Cup gibt es unter: www.tc-ravensburg.de