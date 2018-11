Der norwegische Trompeter Mathias Eick präsentiert sein Album „Ravensburg“ in Ravensburg

Einen wunderbar klanglichen vorletzten Konzertabend hat das Trans 4 Jazzfestival den rund 400 Besuchern am Sonntag in der Evangelischen Stadtkirche bereitet. Mit dem norwegischen Trompeter Mathias Eick und seiner Band, die der Stadt Ravensburg eine ungewöhnliche musikalische Referenz erwiesen. Aus Oslo angereist, hatte das Quintett sein neues Album im Gepäck: „Ravensburg“, das tief berührte und mit stehenden Ovationen bedacht wurde.

Am liebsten hätten ihn die Besucher gar nicht wieder gehen lassen: So berauscht und ergriffen zeigten sich viele, die sich auch während des zweistündigen Konzerts immer wieder von ihren Sitzen erhoben oder tief versunken diesen melodisch-atmosphärischen Klangräumen folgten. Die Stadtkirche bot einmal mehr das passende Ambiente für diese besondere Art von Jazz, der sich im Falle von Mathias Eick deutlich von klaren und lyrischen Jazz-Sphären Skandinaviens beeinflusst zeigt.

Album heißt Ravensburg

„It´s fantastic to be here. We have a new album. It´s called Ravensburg”, eröffnete er die außergewöhnliche Session. An seiner Seite befanden sich mit Pianist Andreas Ulvo und Drummer Torstein Lofthus zwei langjährige Mitglieder der Band. Sie geben sich vollkommen autark. Mathias Eick lässt ihnen in seiner zurückhaltenden Art die nötigen spielerischen Freiheiten, die in Richtung funkigem Groove und jazzigem Rock gehen. Der junge Violinist Håkon Aase gehört zur aufstrebenden norwegischen Musikerszene. Sein gezupftes und gestrichenes Saitenspiel, das zwischen Folk und experimentell zeitgenössischem Jazz changiert, geht diese wunderbar federleichten durchkomponierten Harmonien mit Eicks Trompete ein. „Family“, „Children“, „Friends“ und „Parents“ titeln die neuen Songs. So wie Mathias Eick, 1979 in Eidsfoss in der Region Vestfold geboren, sich auf seinem letzten der insgesamt vier erschienenen Alben „Midwest“ (2015) mit der massenweisen Auswanderung seiner Landsleute im 19. Jahrhundert nach Amerika auseinandergesetzt hat, widmet er sich jetzt der „Familie“.

Der Flow fasziniert

Leise und fragil, fast in einem Lounge-Ambiente entwickeln sich die Stücke wie aus einem Nichts heraus zu multiinstrumentalen, weit ausgreifenden Soundcollagen, die keinen Moment an getragener Spannung verlieren. Dieses Getragene über weite Flächen hinaus, das Eick mit seinem Trompetenspiel entfaltet, ist das Faszinierende. Es ist die ungeheure Langsamkeit, mit der die Band diese melodische Wucht erzeugt. Unerlässlich ist hierzu der rockbetonte Rhythmuspart, den E-Bassist Audun Erlien dabei übernimmt.

Eine Ode an die Großmütter

Neben der Trompete brachte Mathias Eick für dieses Album erstmals auch seine Stimme zum Einsatz. Vokal in geradezu mystisch angehauchter, zugleich kraftvoll durchdringender Manier, was diesem Abend eine weitere besondere Note gab. Wahre rauschhafte Höhenflüge, die tief im eigenen Innern Ursprüngliches wachrufen, entfachte das Quintett. Bisweilen als geballte rhythmische Ladung, wenn Torstein Lofthus´ Solo am Drumset abhebt. Warum „Ravensburg“? Mathias Eick ist nicht nur ein exzellenter Multiinstrumentalist, er erzählt auch gerne. Von seiner Großmutter, die aus Ravensburg stammt. Zu jedem Weihnachten bekam er als Kind von ihr Puzzles geschenkt: „Meist mit alpinen Motiven“. Das Staunen über die 5000 Teilchen und wie die zusammen gehören sollten, ist ihm heute noch anzumerken. Aus dieser Erfahrung heraus generiert sich sein Album – aus unzähligen Jazz-Teilchen, die interaktiv aneinander gefügt diesen furiosen Flow ergeben. Ohne Zugaben sollte das Konzert nicht enden. Die Ode „For my grandmothers“ war eine davon mit Eicks anrührendem Vokalgesang zu Aases Violine und Ulvos Piano.