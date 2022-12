Der Nikolaus zu Besuch bei Kambly

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hoher Besuch im Fabrikverkauf Tekrum Kambly in der Schwanenstraße in Ravensburg, der Nikolaus war hier zu Gast. Auch in diesem Jahr befüllte der Nikolaus mit seinen Helferinnen Martina Pretti und Elena Fuhrmann die mitgebrachten Stiefel der Kinder. Circa 185 Kinder haben dafür ein Gedicht oder Lied auswendig gelernt und trugen dies dem Nikolaus voller Freude, die einen oder anderen auch etwas schüchtern, vor. Gegen eine kleine Spende für die Stiftung Valentina (www.stiftungvalentina.de) konnten die Eltern einen Kaffee trinken und feinstes Gebäck genießen. Foto: Pretti Martina