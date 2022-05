Der neue Song von Neon Diamond erzählt von der Sehnsucht nach Meer und Sonne

Die Band Neon Diamond aus Ravensburg veröffentlicht am Freitag, 20. Mai, ihren neuen Song Sur Mer. Er ist im Corona-Lockdown entstanden, als die Band – wie wahrscheinlich viele andere auch – Sehnsucht nach Meer, Sommer und einen Tapetenwechsel hatten. Aufgenommen und produziert haben die vier Jungs aus Ravensburg den Song gemeinsam mit dem österreichischen Produzenten Victor Steinacher. Passend zum Song wird die Band auch ein Video veröffentlichen, welches Sänger Marlon Knitz Mitte April mit der alten Super 8 Kamera seines Großvaters am Strand von Tel-Aviv gedreht hat. Aktuell befindet sich der Sänger für sein Auslandssemester in Schweden, weshalb die Band nicht auftritt. Sobald er wieder zurück in der Heimat Oberschwaben ist, steht Konzerten nichts mehr im Weg. Der Song ist ab dem 20. Mai auf allen Plattformen erhältlich. Foto: Maria Höck