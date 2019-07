Der neue Schützenkönig war am meisten überrascht

Andy Mekic ist der neue Schützenkönig des Bogenschießens der Ravensburger Realschulen. Damit traf zum ersten Mal seit zwei Jahren ein Schüler den Hauptpreis auf der Schützenscheibe. „Ich hätte nie erwartet, dass so was passiert“, sagt der Zehntklässler der Realschule Ravensburg, als er den goldenen Mehlsack in seinen Händen hält.

Zahlreiche Zuschauer hatten sich im Schatten des Kuppelnauplatzes verteilt, um den Bogenschützen zuzuschauen. Wie in jedem Jahr schießen die Realschüler mit Pfeil und Bogen auf eine hölzerne Schützenscheibe. Dort sind die Ravensburger Türme und Tore abgebildet. Schützenkönig wird, wer den golden angemalten Mehlsack auf der Spitze der Scheibe trifft.

Wie immer eröffneten die Schützentrommler das Schießen. Doch weder sie noch die Bogenschützen der Fahnenschwingergruppe des Bildungszentrums St. Konrad sollten beim diesjährigen Schießen Glück haben – der Mehlsack bleibt stehen. Besonders für die Fahnenschwinger St. Konrad wäre der Hauptpreis in diesem Jahr eine besondere Ehre gewesen. Sie feiern ihr 40-jähriges Jubiläum.

Zum ersten Mal seit 2016 haben die Realschüler, die keiner Trommlergruppe angehören, die Chance auf den Titel Schützenkönig. Und sie wollen es in diesem Jahr so richtig wissen: Gleich zwei Schüler verfehlten den Mehlsack nur um Haaresbreite, was die Zuschauermenge mit zahlreichen „Oh“-Rufen quittierte. Doch beim 45. Schützen bricht dann der endgültige Jubel aus. Ziel – Schuss – und Sieg. Völlig unaufgeregt schießt Andy Mekic und scheint über seinen Treffer am meisten überrascht zu sein. Klassenkameraden und Freunde strömten auf den neuen Schützenkönig zu, um ihm zu gratulieren. Als er dann auch noch von offizieller Seite geehrt wird und die Schützenscheibe überreicht bekommt, ist Andy Mekic sprachlos. All die Aufmerksamkeit ist dem Schüler ein wenig „peinlich“, gesteht er. „Aber ich freu mich.“

Auf die blaue Schärpe muss der neue Schützenkönig allerdings warten, denn sie scheint kurzzeitig verschwunden. Aber das ist Andy Mekic egal, er schaut immer wieder ungläubig auf den Hauptpreis in seinen Händen.

Ein bisschen überfordert mit dem Trubel um seine Person findet sich der Realschüler kurze Zeit später auf den Schultern ehemaliger Schützentrommler wieder. Sie lassen Andy Mekic hochleben. Die Schützentrommler spielen zu Ehren des neuen Schützenkönigs. Die Stimmung auf dem blauen Platz erreicht ihren Höhepunkt.

Und was macht ein Schützenkönig mit dem restlichen Tag? „Ich werde zusammen mit meinen Freunden feiern“, sagt Andy Mekic. Um die Organisation muss sich der frischgebackene Schützenkönig keine Gedanken machen. Sie wird von der Rutenfestkommission übernommen.

Als wären die Schüler nach dem erfolgreichen Schuss von Andy Mekic noch einmals extra motiviert worden, fallen kurz darauf noch weitere Türme von der Schützenscheibe.