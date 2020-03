Der neue Podcast: Unser Leben und Corona

Was ist eigentlich das Coronavirus und welche Auswirkungen hat es auf das alltägliche Leben? Diese drängenden Fragen versucht die „Schwäbische Zeitung“ im neuen Podcast „Unser Leben und Corona“ zu beantworten. In zahlreichen Gesprächen im privaten wie beruflichen Umfeld wurde deutlich, wie groß die Verunsicherung rund um das Virus ist. Viele Menschen wissen gar nicht, was Corona so gefährlich macht und wie man sich richtig verhält.

Daher will die „Schwäbische Zeitung“ mit diesem kostenlosen Format einfach und direkt informieren. So wird es in jeder Folge einen Experten zu einem speziellen Thema geben. Corona soll aus allen Blickwinkeln beleuchtet werden. Angefangen mit der medizinischen Perspektive bis hin zu den gravierenden Auswirkungen vor Ort.

Wir wollen die Leute durch die Krise begleiten und mit den Problemen nicht alleine lassen. Daher gibt es ab sofort in kurzen Abschnitten neue Folgen von „Unser Leben und Corona“.

In der ersten Folge soll sich dem Virus medizinisch genähert werden. Daher erklärt Dr. Hans Bürger, Vorsitzender der Ravensburger Kreisärzteschaft und damit Vertreter von 1800 Ärzten im Landkreis Ravensburg, was Corona ist, wie wir uns richtig verhalten, wo man Hilfe bekommt und wie es mittelfristig weitergeht.

Wenn Sie uns loben oder kritisieren wollen, oder aber Anregungen und Themenideen für uns haben, freuen wir uns sehr!

