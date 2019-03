Der Nette mit der Klarinette

Die Klarinette steht im Zentrum des diesjährigen Classic-Winds-Konzerts des Stadtorchesters Friedrichshafen am Samstag, 23. März, um 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus. Und wieder ist ein attraktiver Solist der Einladung des Orchesters an den See gefolgt: Andreas Ottensamer, seit 2011 Soloklarinettist der Berliner Philharmoniker und zugleich erfolgreicher Solist, der auf den großen Bühnen der Welt gastiert. Dort hat er bereits mit den Wiener Philharmonikern, mit der Kammerphilharmonie Bremen, mit dem Rotterdams Philharmonisch Orkest, mit den Berliner Philharmonikern unter Leitung von großen Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Andris Nelsons oder auch Yannick Nézet-Séguin konzertiert. Im ersten Teil seines Konzerts präsentiert das Stadtorchester nur Originalkompositionen, Werke von John Mackey, Oliver Waespi und Oscar Navarro, während der zweite Teil überwiegend Bearbeitungen für Blasorchester von Leonard Bernstein, Percy Grainger und Artie Shaw bietet. Es sind die beiden Solokonzerte für Klarinette, die das Programm prägen: Oscar Navarros Klarinettenkonzert ist original für Blasorchester geschrieben, währen Artie Shaw sein Klarinettenkonzert für eine Jazz-Band komponierte. Sein jazziger Sound bestimmt den zweiten Teil des Abends. Tickets im Vorverkauf gibt es zu Preisen zwischen zehn und 22 Euro im Graf-Zeppelin-Haus, per Telefon unter 07541 / 28 84 44 oder per E-Mail: kartenservice.gzh@friedrichshafen.de; Foto: GZH