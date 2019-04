Der Nabu rät: Gefundene Jungvögel nicht mit nach Hause nehmen

Im Frühjahr kommt es häufiger vor, dass der Naturschutzbund Ravensburg (Nabu) wegen vermeintlich hilfloser Jungvögel um Hilfe gebeten wird. So auch am Dienstagmorgen, als ein Jogger uns über eine junge Eule, die er am Fuße des Mehlsacks auf der Wiese liegend aufgefunden hatte informierte, so ein Pressebericht des Nabus. Als die Helfer den jungen Waldkauz in Augenschein nahmen, habe er einen erschöpften Eindruck gemacht, jedoch sei das Tier, bis auf eine kleine ältere Verletzung am Schnabel, unversehrt gewesen. Er wurde von unseren Helfern mit Handschuhen aufgenommen und machte aber sofort einen lebhaften Eindruck, sodass er in der Nähe des Fundorts sicher wieder ausgesetzt werden konnte.

Junge Eulen, wie der Waldkauz, sind sogenannte Nestflüchter, erklärt der Nabu in seiner Pressemitteilung. Das bedeutet, dass der noch nicht flugfähige Jungvogel sein Nest verlässt, jedoch als Ästling von den Eltern bis zur Flugfähigkeit weiter gefüttert wird. Hierbei kann es schon mal vorkommen, dass sich so ein Jungvogel verirrt oder von einem Ast auf den Boden fällt und einen vermeintlich hilflosen Eindruck macht oder Rufe von sich gibt. Das macht er deshalb, um den Vogeleltern anzuzeigen, wo er sich befindet.

Wenn ein Vogel unverletzt ist, rät der Nabu weiter, solche Jungvögel nicht aus falsch verstandenem Mitleid mit nach Hause zu nehmen, zumal die Altvögel meist in der Nähe sind und den Jungvogel weiter füttern. Eine Handaufzucht gelingt in den meisten Fällen nicht. Die größere Chance durchzukommen hat er durch die Vogeleltern. Wenn für den Jungvogel die Gefahr besteht, dass er von Katzen oder anderen Räubern getötet oder verletzt werden kann, dann sollte man ihn an einem möglichst sicheren Standort in der Nähe des Fundortes absetzen. Das kann ein Ast an einem Baum oder ein Gebüsch sein, heißt es abschließend in dem Schreiben.